Djokovic siembra dudas antes del comienzo de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, no está fino, siembra dudas, y en su preparación ante Roland Garros volvió a tropezar, esta vez en el torneo de Ginebra y ante un rival como el checo Toma Machac (n.44 ATP) que le derrotó en semifinales por 6-4, 0-6 y 6-1.

MACHAC!



A first ATP final for Tomas Machac who fights past Djokovic for the biggest win of his career!

@genevaopen | #ATPGVApic.twitter.com/aYYjdl8FmK