Djokovic augura un "futuro peligroso" para el tenis si no evoluciona

Preguntado sobre su preferencia por los cinco sets en Grand Slams, el tenista serbio, uno de los más vocales en cuanto a reivindicaciones del tenis, dio una amplia respuesta en la que expuso su preocupación por el futuro de este deporte.

"Creo que es necesaria la innovación en nuestro deporte. Tenemos que aprender a atraer a la audiencia joven. Por una parte el tenis está en un buen momento, pero también tenemos que mirar a la Fórmula 1, por ejemplo, y lo que han hecho en cuanto a marketing para que crezca su deporte".

Blessed. Onto week 2. Let’s go! pic.twitter.com/yZh3woNLkq

"Los Grand Slams lo están haciendo bien, pero creo que los circuitos lo tienen que hacer mejor. Tenemos mucha suerte de que este es un deporte histórico y global, pero en uno de los estudios que hicimos en la PTPA (el sindicato que Djokovic creó) mostró que el tenis es el tercer o cuarto deporte más popular y uno de los más vistos, junto al cricket y solo por detrás del fútbol y el baloncesto. Sin embargo, el tenis es el noveno o el décimo en la lista de todos los deportes en cuanto a cómo usa y comercializa su popularidad".

El serbio afirmó que hay mucho "espacio para crecer" y destacó que es un deporte "fraccionado" y en el que hay que aumentar el número de jugadores que pueden vivir de ello.

Djokovic's quest for an eighth Wimbledon title continues ??



Read the full report:#Wimbledon