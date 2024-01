Los Juegos Olímpicos son la mayor competición deportiva del mundo. Durante 15 días los mejores de cada disciplina se encuentran en una ciudad para disputar 25 mini-mundiales de los que salen los tres que llevaran la gloria a sus países. El sueño de millones de deportistas de todo el globo es el de poder acudir a una de estas citas y vivir la experiencia de participar en unos.

Sin embargo, hay una de esas disciplinas en la que no participan los mejores y es el fútbol, específicamente el masculino. Y es que el torneo olímpico está limitado por una serie de reglas que impide que muchas de las grande estrellas acudan. Las selecciones son sub-23 y solo está permitido que tres jugadores que tengan más de esa edad participen. Es decir, Mbappé no podría representar a Francia en París salvo que ocupe una de esas tres plazas al haber nacido antes del año 2001, límite para esta edición.





Los Juegos Olímpicos

Con esta exigente normativa, que no existe en el resto de deportes, son muy pocos los futbolistas que pueden vivir el sueño olímpico. En ocasiones si tu país se clasifica eres mayor de edad y te lo pierdes. Así le pasó, por ejemplo, a Sergio Ramos que quiso acudir a Tokyo 2020, pero no podía hacerlo por edad y Luis de la Fuente prefirió a otros para ocupar las tres plazas destinadas a los mayores de 23 años. En otros casos si ha habido más suerte.

Los últimos en querer vivir la experiencia olímpica parecen ser Leo Messi y Ángel Di María. Desde Argentina apuntan que dos de los grandes referentes de la albiceleste quieren acudir a París para defender a su país. Aunque para ello, primero deberían lograr la clasificación, algo en lo que ninguno de los dos puede colaborar.

Ambos campeones del mundo en Catar quieren ponerse a las órdenes de Javier Mascherano, actual técnico olímpico. No sería su primera vez pues ambos se colgaron el oro olímpico en Pekín 2008 cuando Argentina ganó 1-0 a Nigeria en la final con un golazo del 'fídeo'. En ese equipo también militaba Mascherano y hombres como Agüero, Lavezzi o Juan Román Riquelme.





Premios The Best

Leo Messi, que milita en el Inter de Miami, ha sido objeto de polémica esta semana después de alzarse este lunes con su tercer premio 'The Best' por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé.

Messi, que no apareció en la gala, conquistó su segunda Ligue 1 con el Paris Saint Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor once del año de la liga francesa durante el período que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final de la Copa del Mundo de 2022- hasta el 20 de agosto de 2023. El de Rosario ya ganó este galardón en 2019, por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, y en 2022, superando a Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Reacción de Tiempo de Juego

La noticia ha despertado la sorpresa en el equipo de Tiempo de Juego que ha comentado con ironía que entonces "ya hay ganador del premio The Best para el año que viene". Paco González, entre risas, ha afirmado que "Messi en Argentina manda tanto que si quiere ir a correr los 100 metros le dejarían", dejando claro que no tiene ninguna duda de que si la albiceleste logra la clasificación la AFA no pondrá ningún problema a la presencia del mejor jugador de su historia en la cita olímpica de París 2024.

Canal de Whatsapp de Tiempo de juego

