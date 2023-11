El director de la FDJ pide una sanción para Djokovic por negarse a pasar un control antidopaje

Hace apenas una semana, el pasado jueves 23 de noviembre, Novak Djokovic se enfrentaba al británico Cameron Norrie en el segundo punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis. El partido cayó del lado del serbio por 6-4 y 6-4, que sin embargo se ha visto envuelto en una agria polémica ya que previamente se negó a pasar un control antidopaje.

El número 1 del mundo recibió la notificación una hora y media antes de saltar a la pista en Málaga de que los 'vampiros' iban a visitarle, pero no quiso recibirlos: "Es la primera vez que me pasa. No tiene sentido hacerlo antes cuando voy a estar después del partido. Todavía no he completado el control porque me falta una muestra sangre. Me han avisado una hora y media antes de empezar y yo tengo mis rutinas previas a los partidos y no tengo que pensar en ese momento en dar sangre u orina. Se ha sentado en una de las esquinas y me ha seguido durante horas. Es indignante. Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites", justificó Djokovic.

El episodio ha recibido múltiples críticas en el ámbito deportivo pese que que Djokovic se sometió al mismo al final del encuentro. El último en pronunciarse ha sido el mítico director del Groupama-FDJ Marc Madiot, que en una entrevista en RMC Sport pide una sanción para el tenista.

"Cuando tienes un control antidopaje y lo sabes, tienes a alguien que te está siguiendo todo el día: cuando preparas tu partido, a lo largo del encuentro. Nada más salir de la pista te sigue a los vestuarios o donde te vas a duchar. Y si no tiras al baño directamente te sigue a la sala de prensa hasta que te hagas el test antidopaje. No veo en qué cambia que te hagas el test antidopaje antes o después", explica sobre el procedimiento restando valor a las quejas de Djokovic.

Además, justifica la intención de los agentes al dejar claro que "hay varios productos dopantes que son detectables en un periodo de tiempo muy limitado. Si no te haces el control antes del inicio de la competición, el tiempo del partido permite eliminar los restos del producto dopante. La detección es posible durante un tiempo limitado y esa es la razón por la que se introdujeron los controles antes de los partidos. ¡Es surrealista que te avisen porque ya no sería un control sorpresa!".

Por último pide una sanción para Djokovic y pone como ejemplo lo que le habría pasado en el ciclismo: "Tienen el derecho a hacer controles antes y después de una competición. Djokovic rechazó someterse al control antes del partido. Si el organismo antidopaje hace su trabajo, Djokovic debería estar suspendido. Ha rechazado someterse a un control antes de un partido y se lo hizo después. En el ciclismo te someten a un test y si te niegas, es un positivo, y si es positivo, estás sancionado. No tienes el derecho de saltarte un control, así es el reglamento".