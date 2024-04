El director deportivo de la Lazio recuerda a Luis Alberto que en verano renovó por cuatro años

Luis Alberto dio la sorpresa en la entrevista post partido para DAZN tras el encuentro contra la Salernitana de este viernes. El jugador gaditano anunció que no continuará en el conjunto italiano la próxima temporada. Un día más tarde, el director deportivo del equipo Angelo Fabiani ha respondido a las palabras del centrocampista a través de los canales oficiales del club.

El andaluz lo dejó claro. "Espero disfrutar de los últimos partidos y luego ya veremos. Han sido semanas difíciles, no formaré parte del proyecto el año que viene, pedí al club que me liberara de mi contrato y no quiero recibir un euro más de la Lazio. Dejaré los próximos cuatro años que me quedan de contrato a otros, es justo dar un paso al lado en este club que me ha dado tanto. Creo que ha llegado el momento de dejar mi sueldo al club para otros", afirmó de forma tajante Luis Alberto.

Angelo Fabiani confirmo la solicitud del jugador español. "Estas cosas pasan desde que existe el fútbol. Ayer creo que fue la noche menos adecuada. No puedo quedarme en el cerebro de un futbolista. Con la llegada de Tudor, me dijo que probablemente preferiría cambiar de equipo por razones que no voy a explicar aquí. Le dije: 'Tenemos el deber de terminar la temporada de la mejor manera y luego evaluaremos todas las situaciones'", explicó el director deportivo.

También aprovechó para lanzarle un 'dardo' a Luis Alberto. "Ni he firmado ningún acuerdo. Me gustaría recordarles que en el verano al chico le renovaron el contrato por cuatro años. Entre otras cosas, hubo un momento de declive y no quiso retirarse con el equipo. Después de mi mediación, se llegó al contrato. Después de seis meses dejó todo el dinero a la Lazio y todo lo demás. Quiero decir que los contratos están hechos para ser respetados. Es una situación que debe examinarse en profundidad con calma y serenidad", declaró Angelo Fabiani.