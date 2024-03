Dimitrov sigue de dulce en Miami y se medirá en la final a Sinner

Tras dar la campanada ante el español Carlos Alcaraz, el búlgaro Grigor Dimitrov doblegó este viernes al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-4, 6-7(4) y 6-4, y se clasificó para la final del Miami Open, en la que se verá las caras con el italiano Jannik Sinner.

GRIGOR FINDS HIS PARADISE IN MIAMI ??@GrigorDimitrov defeats Zverev 6-4 6-7(4) 6-4, snapping a 7-match losing streak against the German to reach his third Masters 1000 final! @MiamiOpen | #MiamiOpenpic.twitter.com/fjqlEQPBVy