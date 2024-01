Diakhaby, sobre los insultos racistas a Vinicius en Mestalla: "Es un provocador, pero hay límites"

El Valencia viaja a Cádiz este fin de semana para jugar contra el conjunto de Sergio González en la jornada 20 de LaLiga. Moucktar Diakhaby no tiene buenos recuerdos del Nuevo Mirandilla, en el que hace tres años el central vivió supuestamente insultos racistas por parte del exjugador del conjunto gaditano Juan Cala. El defensa guineano no podrá jugar en esta ocasión ya que se encuentra concentrado con su selección para la Copa África, pero ha hablado sobre los ataques racistas en España para el medio francés BeFootball.

Uno de los incidentes racistas con mayor repercusión en los últimos años es el que está viviendo Vinicius. Esto es un problema que varios jugadores reciben, aunque Diakhaby se queja de que no se trata ni defiende de la misma manera el caso del atacante brasileño del Madrid que a los de los demás. "Cuando le ocurrió a un jugador del Real Madrid, las cosas se hicieron enseguida", aclaró.

Diakhaby y Cala en el partido entre el Cádiz y el Valencia.EFE





En lo que respecta a su incidente, el central se sintió arropado por su equipo. "Mi club reaccionó bien, expulsando a algunos aficionados de por vida", afirmó. No obstante, LaLiga no actuó de la misma manera. "Cuando pasó mi historia, para mí LaLiga no hizo lo necesario, pero cuando pasó lo de Vinícius... en el Real Madrid tienen más cosas... y ahí sí que van a investigar más. LaLiga intenta hacer cosas, pero en mi caso, es mi opinión, intentaron esconder mi problema, pero no arreglarlo", comentó.

Estos no son casos aislados, sino que ocurre de forma frecuente según el defensa guineano. "No era el primer incidente, sino uno de más. Vinicius recibe muchos insultos racistas. Es provocador, pero hay límites. Que alguien se comporte así en el campo no significa que me vaya a permitir denigrar su raza", explicó.