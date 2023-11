Detenido el presunto autor del homicidio involuntario de Adam Johnson

El jugador del Nottingham Panthers sufrió un corte en el cuello con la cuchilla de otro jugador en un encuentro ante el Sheffield Steelers el pasado 28 de octubre. Johnson fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte por una "lesión fatal en el cuello".



La policía de South Yorkshire anunció este martes que han detenido a un sospechoso por la muerte de Johnson y que se mantendrá al sujeto bajo custodia policial.

El golpe fatal en la garganta se lo dio Matt Petgrave, que fue ovacionadopor más de 8.000 personas el pasado fin de semana en el encuentro del Sheffield Steelers contra el Coventry City. Primero se guardó un minuto de silencio en memoria de Johson y más tarde se apoyó con una ovación a Petgrave.

BREAKING: Hockey player Matt Petgrave has reportedly been arrested for the death of Adam Johnson.



Johnson was killed after Petgrave's skate slashed his neck during a hockey match.



According to the Daily Express, police in England have "arrested a man" on suspicion of… pic.twitter.com/S8bUAk8VIE