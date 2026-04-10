Detenido un hombre por estafar a jóvenes futbolistas sudamericanos con la promesa de jugar en equipos de élite del fútbol español

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que presuntamente captaba a jóvenes deportistas sudamericanos para estafarles con la falsa promesa de viajar a España para convertirse en futbolistas profesionales de equipos de élite a cambio de pagos que podían llegar a los 3.000 euros.

Sin embargo, una vez en España, las víctimas del fraude -se ha identificado a seis- sólo conseguían acceder a pruebas en equipos de categorías inferiores y, tras no poder obtener las licencias federativas necesarias, quedaban en situación de desamparo y sin recursos económicos, según informa este viernes la Dirección General de la Policía.

Fue la denuncia de dos testigos quien puso sobre la pista a los agentes que iniciaron las pesquisas sobre la existencia de una posible trama de captación fraudulenta de jóvenes futbolistas con la promesa de incorporarse a clubes profesionales en España.

Las víctimas manifestaban que en su país de origen una persona les ofrecía oportunidades para jugar en equipos de fútbol profesional en España.

Tras esta primera aproximación, el detenido contactaba directamente con los perjudicados. Les prometía que disponía de contactos en clubes españoles de fútbol y que podía facilitar tanto su incorporación a esos equipos como la obtención de documentación necesaria para su permanencia en el país.

Cartas falsas de los equipos

Para cumplir con las gestiones, les exigía el pago de una cantidad que podía ascender a los 3.000 euros para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención durante tres meses en España, así como gestiones relacionadas con su incorporación a clubes deportivos.

Además, el arrestado facilitaba a las víctimas documentos denominados "compromisos de invitación", presuntamente emitidos por distintos clubes, en los que se indicaba que se incorporarían al primer equipo durante un periodo de tres meses.

En estos documentos constaba que los clubes asumirían los gastos de estancia durante dicho periodo.

Sin embargo, las investigaciones policiales, junto con declaraciones de presidentes y directores deportivos de diversos clubes, confirmaron que estos documentos eran falsos.

Cuando las víctimas aceptaban la oferta, el detenido les facilitaba los billetes de avión para viajar a nuestro país y les instruía sobre cómo actuar en los controles fronterizos, indicándoles que debían manifestar que viajaban a España por motivos deportivos.

En el aeropuerto, las víctimas eran recogidas por el detenido, quien les hacía firmar supuestos contratos de representación, mediante los cuales se reservaba un 10% de las futuras ganancias en caso de lograr un contrato profesional.

Posteriormente, eran trasladadas a clubes de categorías inferiores para realizar pruebas deportivas. Durante este periodo, en algunos casos, los clubes proporcionaban alojamiento y manutención de manera temporal. Sin embargo, una vez finalizadas las pruebas, y al no poder tramitarse las correspondientes licencias federativas, las víctimas eran obligadas a abandonar dichas instalaciones.

En ese momento, el detenido trasladaba a los perjudicados a alojamientos temporales, generalmente hostales, tras lo cual se desentendía completamente de ellos, por lo que varias víctimas quedaron en situación de desamparo, llegando incluso algunas a dormir en la calle.