Destapan una red de prostitución de lujo que implica a medio centenar de futbolistas de la Serie A y a un piloto de F1

Una investigación ha destapado una red de prostitución de lujo con base en Cinisello Balsamo (Milán) que salpica a medio centenar de futbolistas de la Serie A, incluyendo jugadores del Milan y del Inter, además de a un piloto de Fórmula 1, empresarios y personalidades, tal y como recoge La Gazzetta dello Sport. La trama operaba bajo la fachada de una sociedad de organización de eventos, gestionada por los principales investigados, Emanuele Buttini, de 37 años, y su pareja, Deborah Ronchi, quienes se encuentran en arresto domiciliario junto a dos de sus colaboradores.

Así operaba la red de lujo

El servicio ofrecido era completo. Comenzaba con una cena-espectáculo en un lujoso restaurante de Milán y después ofrecía la posibilidad de continuar la noche en discotecas o en habitaciones de hotel. En las escuchas se mencionan locales como Just Cavalli o el hotel de 5 estrellas Me Milan Il Duca. La organización se publicitaba a través de un perfil de Instagram, “Made_luxury_concierge”, seguido por numerosos futbolistas, y organizaba viajes a destinos exclusivos como la isla griega de Mykonos.

Los clientes eran variados y adinerados. Además de futbolistas, la lista incluye a vips y empresarios. Una de las interceptaciones revela una conversación sobre un piloto de F1: “Tengo un amigo piloto de Fórmula 1 que quiere una chica de pago, ¿podemos encontrarla?”, a lo que responden: “Le envío a la brasileña”. En otra conversación se habla de la gestión económica: “debo entender un momento cuánto dinero tengo que recuperar, entre el sábado y el domingo”.

Fiestas durante el confinamiento y 'gas de la risa'

La organización, que comenzó su actividad en 2019, no se detuvo ni siquiera durante la pandemia de Covid. “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el lockdown”, ha relatado una testigo. De hecho, en un control realizado en abril de 2021, en pleno confinamiento, las autoridades identificaron a 17 personas en la sede de la empresa, donde se había montado una discoteca ilegal para organizar eventos casi a diario.

En las fiestas también se consumía la conocida como ‘droga del palloncino’ o gas de la risa, una sustancia química que provoca euforia sin dejar rastro y que, al no ser considerada dopante, permitía a los deportistas consumirla sin riesgo de ser detectados en los controles.

Explotación, comisiones y un embarazo

Según la investigación, en la red estaban implicadas más de un centenar de chicas, algunas de ellas muy jóvenes, tanto italianas como extranjeras. Durante las veladas, se las invitaba a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con los clientes. La organización se quedaba con al menos el 50% de los ingresos. La denunciante citó el caso de una joven colombiana que en 2022 fue obligada a prostituirse por 1.000 euros, de los que solo recibió la mitad. Además, las mujeres debían pagar el alquiler de las habitaciones en la sede de la agencia.

Las pesquisas han sacado a la luz situaciones personales graves. Una conversación de chat revela cómo una de las chicas comunica a un miembro de la trama su estado: “No se lo digas a nadie… pero acabo de hacerme la prueba y estoy embarazada, de más de tres semanas… así que es de…”, refiriéndose a un conocido futbolista cuyo nombre ha sido omitido en la orden judicial.