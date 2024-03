El deportista mejor pagado del mundo, involucrado en un escándalo de apuestas ilegales

El beisbolista japonés Shohei Ohtani, estrella de Los Ángeles Dodgers y el deportista mejor pagado del mundo, afronta una batalla fuera de las líneas de cal del diamante, para proteger su imagen tras el escándalo de apuestas ilegales que envolvió a su histórico intérprete Ippei Mizuhara.

Con el despido la noche del miércoles de quien fuera su traductor en toda su carrera en las Grandes Ligas y un amigo cercano, Ippei Mizuhara, relacionado a una cadena de apuestas deportivas ilegales en Estados Unidos, Ohtani ha tenido que mantener la compostura que lo caracteriza.

El japonés es víctima del que fue definido como un "robo masivo", después de que su intérprete tuviera pérdidas de 4,5 millones de dólares por apuestas ilegales. De acuerdo a múltiples informaciones de medios estadounidenses como ESPN, Ohtani se comprometió a pagar las deudas del traductor, con el compromiso de que su amigo no se volviera a involucrar en este tipo de actividad.

"Decidió pagarlo por mí. Obviamente, Shohei no estaba contento con eso y dijo que me ayudaría para asegurarse de que nunca volviera a hacer esto", sostuvo Mizuhara, quien destacó que el dos veces Jugador Más Valioso de la MLB no estaba involucrado en el sistema de apuestas.

El ahora despedido intérprete japonés indicó que Ohtani realizó las transferencias desde su cuenta, lo que podría explicar los registros de transacciones a su nombre, ya que no confiaba en darle el dinero para que él mismo realizara los pagos, pues temía que lo volviera a apostar.

La actuación de Mizuhara provocaría que Ohtani se sitúe en una de las líneas más delicadas dentro de las reglamentaciones de la MLB, que prohíbe a jugadores, árbitros y empleados apostar en el béisbol o participar de apuestas ilegales, lo que conlleva un castigo que solo puede ser determinado por el Comisionado de Grandes Ligas, según el reglamento.

"Nunca aposté en béisbol ni en ningún otro deporte, ni nunca le pedí a nadie que lo hiciera en mi nombre, y nunca recurrí a una casa de apuestas para apostar en deportes y nunca me pidieron que ayudara con las apuestas", explicó Ohtani durante una declaración en la que no aceptó preguntas.

"Sólo para repasar el resultado, en conclusión, Ippei ha estado robando dinero de mi cuenta y ha dicho mentiras", manifestó Ohtani que aseguro no tener conocimiento de que Ippei tenía adicción al juego y estaba endeudado ni de que los medios estaban investigando sobre la situación.