La dura crítica en Tiempo de Juego al Granada: "Era complicado hacerlo peor que el 'Cacique' Medina"

La temporada del Granada va cuesta abajo y sin frenos. El pasado 19 de marzo, el conjunto andaluz anunció la destitución del 'Cacique' Medina y colocó de nuevo a Sandovalal frente del banquillo. El tercer entrenador para la plantilla en lo que va de campaña, ya que esta empezó con Paco López a los mandos. La derrota contra el Cádiz supone la cuarta seguida para un Granada que se encuentra ya a trece puntos de la salvación que marca el Celta, con un partido menos.

El Cádiz hunde al Granada

El Granada llegaba al partido contra el Cádiz con todas las balas ya quemadas. La última, la decisión de volver a confiar en el milagro de Sandoval en el banquillo. Sin embargo, su reestreno no fue el giro de guion que se podía esperar. El cuadro rojiblanco no pudo con el equipo gaditano, que con un golazo de Robert Navarro en el minuto 51 revivió las esperanzas de los de Pellegrino y hundió las del Granada.

El Cádiz sueña con la permanencia un año más tras estos tres puntos importantes ante un rival directo. Los gaditanos se quedan a tan solo dos de la salvación que marca el Celta. Los gallegos tienen todavía su partido contra el Rayo Vallecano pendiente de jugarse este domingo a las 14:00 horas. Los rojiblancos ven cada vez más lejos el milagro de quedarse en Primera División y ya están a trece del equipo de Claudio Giráldez.

Sin reacción con Sandoval

El Granada fue uno de los equipos que más se reforzaron en el pasado mercado invernal con hasta nueve incorporaciones: Bruno Méndez, Batalla, Piatkowski, Hongla, Maouassa, Marc Martínez, Pellistri, Jozwiak y Corbeanu. Además, se tomó la decisión de hacer el relevo en el banquillo y contar, otra vez, con Sandoval para lo que resta de temporada. A pesar de todos estos intentos, los rojiblancos siguen sin levantar cabeza y ya encadenan cuatro derrotas seguidas en Liga.

El dicho de que con un entrenador nuevo en el banquillo se consigue un triunfo no se dio con el técnico madrileño. El Granada no pudo hacer frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. "Tenemos que ayudar a los jugadores, ahora les soplan y se caen, debemos mejorar esa confianza. No hemos hecho lo que queríamos. Ahora es muy difícil, pero tenemos que llegar dignamente al final de temporada", afirmó Sandoval en la rueda de prensa post partido.

Decepcionante temporada

La permanencia del Granada cada vez se ve más lejana y la temporada del conjunto rojiblanco en su regreso a la Primera División está siendo decepcionante. Rubén Cañizares analizó la situación del cuadro nazarí en Tiempo de Juego al término del partido contra el Cádiz. "El único consuelo que le queda a la afición del Granada es bajar con dignidad", afirmó el periodista.





"Era complicado hacerlo peor que el 'Cacique' Medina, pero Sandoval ha bajado el listón. ¿Qué le dices a esta afición que llena todos los fines de semana los Cármenes? Que se pagan su abono, que van ilusionados... Después lo que costó subir el año pasado a Primera. La temporada del Granada no tiene nombre ni apellido", explicó en el programa.

