Danielle Collins gana en casa el título más grande de su vida

La tenista estadounidense Danielle Collins se impuso (7-5 y 6-3) a la kazaja Elena Rybakina este sábado en la final del torneo de Miami, de categoría WTA 1.000, para lograr el mayor trofeo de su carrera en el año que tiene pensado retirarse.

