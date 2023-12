Dani Senabre pide el cese de Xavi como entrenador del Barcelona: "Prefiero hacer un edificio nuevo"

El FC Barcelona pasó de ronda en la Champions League como primero de grupo, a pesar de la derrota en el último partido contra el Amberes (3-2). Esto se dio gracias a que el Oporto ganó 5-3 al Shakthar Donetsk en el otro partido del grupo. Los de Xavi Hernández encandenan ya dos derrotas y el papel del entrenador está en entredichopor los resultados y el extraño cambio en la convocatoria para el viaje a Bélgica.

Pase a octavos sellado

El Barça tuvo una noche complicada en Amberes. Los culés comenzaron con una mala noticia demasiado temprana, Vermeeren adelantó a los belgas en el minuto 2 de partido. Xavi, con el equipo ya clasificado para la siguiente fase, salió con un once muy poco habitual, en el que destacó el debut del joven lateral derecho del filial de 17 años, Héctor Fort. El equipo local se hizo con sus tres primeros y únicos puntos en la fase de grupos de la Champions con el tanto decisivo de Ilenikhena en el 92 (3-2). Quizás, lo positivo del encuentro para los blaugranas fue el gol del canterano Marc Guiu, que ya hizo lo propio previamente en Liga.

Ferran Torres y Robert Lewandowski en el partido contra el Amberes.EFE





A pesar de este mal momento, el FC Barcelona logró pasar como primero de grupo a los octavos de final de la Champions League y de esta manera 'evita' a los cocos en la primera eliminatoria. La victoria del Oporto 5-3 sobre el Shakthar Donetsk dio el pase a los portugueses para la siguiente ronda; mientras que, el conjunto ucraniano ha quedado relegado a la UEFA Europa League. El Amberes se quedó fuera de todas las competiciones, con tan solo tres puntos en su casillero.

Mal momento en 'Can Barça'

El Barcelona se acerca al parón de navidad con varias dudas alrededor del equipo. Con el pase a los octavos de final ya sellado, pero con quejas sobre su juego, los resultados y el extraño cambio en la convocatoria para el encuentro frente al Amberes en Champions. Dos derrotas dolorosas seguidas para los blaugranas. La primera llegó con el 2-4 en casa contra el Girona en el derbi catalán, que dejó líderes a los de Michel en LaLiga. La segunda fue este miércoles al caer contra el cuadro belga (3-2) en la Liga de Campeones, en los que han sido los tres primeros y únicos puntos del equipo en esta edición de la Champions.

La polémica en el partido contra el Amberes estaba servida antes del comienzo del encuentro. El equipo publicó la convocatoria para el choque el 11 de diciembre y tan solo un día despues rectificaron y la cambiaron. Xavi aseguró en rueda de prensa que había sido una decisión consensuada con el presidente y el director deportivo de la entidad. Deco respondió a esto en la previa al partido desmintiéndole y asegurando que "las convocatorias son cosa de Xavi. No hemos consensuado nada".

Papel de Xavi en entredicho

La afición está descontento con su equipo y con Xavi Hernández en estos momentos. Dani Senabre se mostró muy enfadado al respecto en Tiempo de juego. "Es es difícil y tiene mérito. Vienen a tu casa y te meten cuatro, te dan un baño de juego, te dejan a siete puntos e incluso así, lo has hecho peor después del partido. En la rueda de prensa de Xavi, en la que dice que están en construcción y al día siguiente dijo que jugaron mejor que el Girona", explicó el periodista.

El lío con la convocatoria frente al Amberes deja en entredicho el papel del entrenador en el equipo. "Veo a Xavi muy debilitado con lo que ha pasado con esta eliminatoria. Hay gente que está criticando a Laporta, con razón porque se ha metido donde no toca y tal, pero esto a Guardiola y a Luis Enrique no se lo hacen, se lo hacen a Xavi", aseguró. Dani Senabre pidió el cese del entrenador del Barça durante el programa. "Si el Barcelona está en construcción ha llegado el punto en el que no quiero ver el edificio acabado, prefiero que el Barça cambie de constructora y tengamos otro edificio", afirmó.





