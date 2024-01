El 'culebrón Mbappé' podría resolverse casi de forma inmediata, según la fecha que publica L'Equipe

El futuro de Kylian Mbappé podría, por fin, conocerse muy pronto. Según informa este jueves el diario L'Equipe, el plazo que el Real Madrid le ha dado al futbolista para decidirse sería a mediados de este mes de enero.

Según dicha información, al PSG tampoco le parece mal esa fecha que le han dado desde el club madridista, que es anterior al comienzo de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El PSG sigue confiando en que el delantero francés renueve con el club, pero están en un punto en el contemplan todos los escenarios, y el club que preside Nasser Al-Khelaifi tiene un plan a corto plazo con Mbappé y otro sin Mbappé.

Las últimas declaraciones de Mbappé sobre su futuro

Precisamente fue el propio futbolista quien reabrió el 'culebrón' sobre su futuro en la noche del miércoles, tras la disputa de la Supercopa de Francia, en la que Mbappé declaró a los medios de comunicación que "no tomé mi decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente Al Khelaifi, todas las partes están protegidas".

Después, explicó que "en 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa", comentó antes de recordar que lo importante es "poner el foco sobre el equipo, no sobre mí".