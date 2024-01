Croacia desnuda a una irreconocible España

La selección española de balonmano arrancó su andadura en el Europeo de Alemania con una inapelable derrota, tras caer este viernes por un contundente 29-39 ante Croacia, en un encuentro en el que los 'Hispanos' fueron superados por completo de principio a fin por el conjunto balcánico.

Un derrota que no sólo complica el acceso de los de Jordi Ribera a la segunda fase del torneo, sino que prácticamente obliga al conjunto español a ganar todos los partidos de ahora en adelante si quiere tener alguna opción de poder luchar por las medallas. Atenazado por la responsabilidad de no fallar en un duelo en el que no sólo estaba en juego la posibilidad de encarrilar el pase a la segunda fase, sino también de allanar el camino a las semifinales el conjunto español naufragó por completo en ataque.

Algo sorprendente pues si por algo habían destacado los 'Hispanos' en los encuentros de preparación era por la variedad de recursos ofensivos que había manejado. Pero este viernes no aparecieron, al menos de partida, ni los lanzamientos lejanos de Dani Dujshebaev, ni los milimétricos pases al pivote, ni las penetraciones de Agustín Casado.

Una circunstancia que permitió a Croacia, a la que el técnico Goran Perkovac ha dotado de una velocidad más con la inclusión de jóvenes como el pivote Veron Nacinovic o Ivan Martinovic destrozar la frágil defensa española, perjudicada por la lesión del defensor Miguel Sánchez-Migallón, que tuvo que abandonar la pista con una mano dañada.

España afrontó buena parte del partido con el objetivo no ya de ganar, sino de reducir lo máximo posible su desventaja, pensando en posibles dobles o triples empates futuros. Pero ni eso pudo conseguir el equipo español que se vio atropellado por un equipo croata en estado de gracia, de la mano de un sensacional Ivan Martinovic, autor de ocho dianas, como reflejó el contundente 29-39 final.

FICHA DEL PARTIDO

29 - España: Pérez de Vargas; Aleix Gómez (8, 5p), Maqueda (2), Casado (4), Dani Dujshebaev (-), Ángel Fernández (2) y Figueras (1) -equipo inicial- Sergey Hernández (ps), Peciña (-), Alex Dujshebaev (-), Garciandia (3), Serdio (3), Cañellas (3), Tarrafeta (2), Sánchez-Migallón (-) y Odriozola (1)

39 - Croacia: Ivic; Sostaric (8, 3p), Martinovic (8), Nacinovic (4), Srna (3), Jelinic (1) y Cindric (2) -equipo inicial- Mandic (ps), Mihic (-), Duvnjak (-), Karacic (2), Mamic (-), Lucin (5), Sipic (-), Glavas (3, 2p) y Klarica (3)

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 4-7, 6-11, 8-12, 10-14 y 14-18 (Descanso) 15-23, 19-27, 22-30, 24-34, 26-36 y 29-39 (Final)

Árbitros: Horacek y Novotny (CZE). Excluyeron por dos minutos a Peciña por España; y a Duvnjak y Lucin por Croacia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo B de la primera fase del Europeo de Alemania disputado en el SAP Arena de Mannheim ante 13.293 espectadores