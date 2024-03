La creencia más surrealista de una futura estrella de la NFL: ¿Alguna vez has visto una paloma bebé?

ElNFL Combine es el primer gran evento de la temporada en la competición. Es el momento previo al draft de la liga y se celebra entre el 29 de febrero y el 3 de marzo. Los 32 equipos se reunen para evaluar y entrevistar a los talentos de los diferentes jugadores que se van a presentar al draft del próximo mes de abril. Este evento reune a un total de 321 jugadores este año cuyo deseo es entrar al máximo nivel del fútbol americano.

La edición del NFL Scouting Combine de 2024 ha dejado momentos muy llamativos de varios jugadores, pero al margen de su talento en el deporte. Tip Reiman (Universidad de Illinois) es uno de los jóvenes candidatos a entrar en la competición y ha comentado ante la prensa que los pájaros no son reales. "¿Alguna vez has visto una paloma bebé?, ¿Cómo sabemos que las líneas eléctricas no son estaciones de recarga para palomas?", comentó.

Confirmada la celebración en 2025 de un encuentro de la NFL en el Santiago Bernabéu En la tarde de este viernes, se ha confirmado que la próxima temporada la ciudad de Madrid acogerá un partido de la NFL. 09 feb 2024 - 17:58

Tip Reiman no ha sido el único "prospect" del NFL Combine en dar una opinión impopular que se ha hecho viral. Tyler Owens (Texas Tech) sorprendió a los medios de comunicación, diciendo que "no creo en el espacio [...] ni en otros planetas". "Soy religioso, así que pienso como... Estamos solos ahora mismo. No creo que haya otros planetas y cosas así", aseguró.

"Solía creer en lo heliocéntrico. Como solíamos resolver alrededor del sol y esas cosas, pero luego comencé a ver cosas de la Tierra plana, y pensé que eso es algo interesante. Comenzaron a plantear algunos puntos válidos. Quiero decir, no lo sé. Podría ser real. Podría ser una tontería. No sé", afirmó Tyler Owens.