La contundente respuesta de Tomás Guasch a las últimas noticias del Caso Negreira: "Basta de tomarnos el pelo"

Esta semana han sido noticia las revelaciones que El Confidencial y El Mundo han realizado sobre las declaraciones que varios árbitros han realizado ante la Guardia Civil durante las investigaciones sobre los pagos que el Barcelona realizó durante años a Enríquez Negreira. Todos ellos han colaborado con la justicia como testigos y en sus testimonios han dejado claro que el hijo del exvicepresidente del CTA los contactaba cuando iban a pitar en el Camp Nou e incluso llevó a algunos colegiados de cena y a un karaoke en coches de lujo.

Revelaciones del 'Caso Negreira'

Victoriano Sánchez Arminio, que presidió el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la etapa de José María Enríquez Negreira como vicepresidente, pasó "al menos dos o tres horas" en el archivo de la entidad destruyendo documentación en una trituradora de papel el día de su cese, en mayo de 2018. Así lo manifestó Antonio Rubinos, adjunto a la presidencia del CTA, a los guardias civiles que el pasado 28 de septiembre estuvieron registrando la oficinas de la entidad arbitral en Las Rozas (Madrid) por orden del juez Aguirre.





Además, la responsable del Compliance del FC Barcelona entre mayo de 2016 y julio de 2019, Sabine J.C.P., encargada de velar por la ética del club, nunca fue informada de los contratos con Negreira y desconoce la razón por la que esos pagos no aparecían "a nivel contable".

Por otro lado, varios colegiados interrogados por la Guardia Civil creen que el FC Barcelona intentó obtener beneficios deportivos con los pagos al exvicepresiente del Colegio Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, si bien aseguran que no lograron influir en los arbitrajes.

Además, esta semana la FIFA ha presentado una nueva plataforma digital que incluye los clubes sancionados con la prohibición de inscribir jugadores, como parte de su empeño de fomentar la transparencia y facilitar toda la información en relación con las actividades de sus órganos judiciales.

La plataforma se puede consultar en FIFA.com y las entidades que figuran en la misma no podrán inscribir a ningún futbolista, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, ya sea amateur o profesional, durante todo el periodo de vigencia de la medida. Solo podrán volver a inscribir nuevos jugadores cuando se haya cumplido íntegramente la sanción o la administración de la FIFA levante la misma, en general cuando el club haya subsanado el incumplimiento por el que fue sancionado.

¡Albricias y aleluya! El fútbol camina hacia su regeneración total y absoluta. La FIFA ha despertado y ha empurado a cuatro clubes españoles. Apunten y no se rían: Santa Teresa Femenino, El Ejido 2012, San Roque de Lepe y Real Unión. Por lo visto atentaron contra la transparencia y los buenos usos y costumbres deportivas. ¡Qué no, qué no es una coña, que han empurado a estos cuatro! Muy bien.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la comparecencia por el caso Negreira el pasado 17 de abril / EFE





En España la Guardia Civil, como era de prever, en cuanto ha aparecido se le han aflojado los cinturones. Primero la señora jefa del Compliance, firma de las cuentas del Barça, que declaró no haber recibido nunca una factura del club, tener idea de que se pagaban esas cantidades al número 2 de los árbitros y por qué el Barça no las declaraba. Muy bien. Llegaron a un acuerdo con Hacienda en su día porque no había ninguna factura. Había que arreglar la cosa, cómo, pagando y tragando.

Y luego los árbitros. Han ido pasando, los cinturoncitos bailando y el resumen es que efectivamente a Negreira le llamaban ‘el jefe’, influía poderosamente desde su cargo en la organización como no podía ser de otra manera. Yo conocí a Enríquez Negreira, llámenle lo que sea, pero no florero. Este señor ha intervenido y ha mandado con el pito y en el despacho. Influía en lo fundamental: final de temporada, en las notas, el índice corrector, para algunos índice corruptor, cuando se decidía si un árbitro permanecía en la categoría, descendía, podía ser internacional o no… con una influencia lógica en su cuenta corriente.

No se trataba, insisto, en que el linier de un Barça-Betis de la época recibiera un sobre. No. Era domina el colectivo y que este supiera qué es lo que le gustaba al jefe. Yo estoy seguro, no tengo pruebas evidentemente, pero estoy seguro de que muchos árbitros de entonces sabían perfectamente de qué iba esta película. Luego viene la coña del karaoke, los coches de lujo…

Dejémonos de bromas. Creo que, con estas últimas revelaciones, muchas felicidades a los compañeros de El Confidencial que destaparon el asunto, se ha acabado la coña y que el juez sea el que decida de qué va, pero se acabó la tomadura de pelo. Pagaron 5 presidentes durante 17 años con un objetivo claro que los árbitros manifiestan influir en los resultados y que el propio Negreira admitió en sus primeras apariciones.

Negreira se tropieza al llegar al Instituto de Medicina Legal de CataluñaEFE





El Barça pensaba que los arbitrajes no eran neutrales y buscando esa neutralidad hizo lo que hizo. ¡Basta ya de tomarnos el pelo! Que sea la justicia la que diga si esto tiene un recorrido deportivo, difícil porque en su día se procuraron que muchos de estos asuntos prescribieran, o penal. Si esto llega a suceder a quién le afecte estaremos a su lado, pero ya de tomadura de pelo ni una. Lo dijo Ceferin:‘el escándalo más grande en la historia del fútbol’. Luego parece ser que ha mirado para otro lado. Hasta la próxima queridos, pero lo dicho: ¡Tomaduras de pelo ya, ninguna!

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.