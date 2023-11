El consejo de Bale a Bellingham "porque si no lo haces..."

Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, aconsejó a Jude Bellingham y le dijo que "hable con la prensa" y que aprenda español, para tener éxito en el club blanco.

Bale, que pasó ocho temporadas en el Real Madrid, habló en el programa A League of Their Own sobre el inicio de temporada del centrocampista inglés y le dio consejos para triunfar en Chamartín.

"El mejor consejo que puedo darle es que juegue al juego del Real Madrid, porque si no lo haces y haces lo que quiere la prensa, te conviertes en una marioneta y recibirás muchos palos. En el Real Madrid hay muchos galácticos que actúan como galácticos, que juegan al juego de estar en el Real Madrid, quizás por eso para mí fue como una cuesta abajo", dijo Bale.

"Yo no quería hacerlo, solo quería jugar al fútbol, irme a casa y por eso me lo pusieron más difícil y me atacaron más. Mi consejo sería que sinceramente jugara al juego del Real Madrid fuera del campo", apuntó el galés

"Habla después de los partidos y asegúrate de que hablas en español, haz esa clase de cosas", añadió el jugador galés, antes de indicar que "el cielo es el límite para él".

Bellingham se entrena ya en Madrid

El jugador inglés del Real Madrid volvió este martes de la concentración con su selección por su lesión en el hombro, y en la mañana de este miércoles se le ha visto ya entrenando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Bellingham realizó este miércoles trabajo en solitario, al igual que su compañero Dani Ceballos que también se recupera de su lesión, mientras que el resto del equipo trabajó "junto al Castilla en una sesión que comenzó con ejercicios de calentamiento articular y trabajo físico de potencia con resistencias".

El próximo partido del Real Madrid será frente al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 26 de noviembre (18:30 h).

"Jamás olvidaré todo lo que hemos logrado"

El exjugador galés Gareth Bale se despidió del Real Madrid y del madridismo el pasado 1 de junio de 2022 a través de una carta.

"Llegué hace 9 años para cumplir mi sueño de jugar en el Real Madrid. Miro hacia atrás y puedo decir con honestidad que lo he cumplido, y mucho más", señaló el galés antes de confesar que "jamás olvidaré todo lo que hemos logrado".

Gareth Bale, de 32 años, llegó al Real Madrid en verano de 2013, procedente del Tottenham, donde salió cedido la temporada 2021-2022, en lo que el Real Madrid meditaba qué hacer con el galés, dada su alta ficha y su bajo rendimiento y sus lesiones en sus últimos años.

Sin embargo, el balance que dejó es bueno: ha jugado 258 partidos con el Real Madrid, en los que ha sumado 106 goles y 67 asistencias. Ha ganado cinco Copas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de España y cuatro Mundiales de Clubes.

El agente de Bale, Jonathan Barnett fue muy crítico con la afición del Real Madrid en numerosas ocasiones: "Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme?. Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal".

Gales celebra uno de los goles a Hungria (EFE)

Bale tuvo varios enfrentamientos con el madridismo y uno de los más llamativos ocurrió cuando posó con Gales, el día que su país se clasificó para la Eurocopa 2020, con una bandera con un mensaje que ponía: "Wales. Golf. Madrid. In that order" (Gales. Golf. Madrid. En este orden).

Aunque en la memoria blanca estará siempre la carrera con Bartra en la final de la Copa del Rey de 2014, o el gol de chilena en la final de la Champions League ante el Liverpool de 2018, que se llevó el Real Madrid por 2-1.