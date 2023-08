El esloveno Tadej Pogacar, medalla de bronce en el Mundial en ruta, reconoció en la meta de la localidad escocesa de Glasgow que no había disfrutado de la prueba, que describió "una de las más difíciles" de su carrera.

"No he disfrutado de la carrera, ha sido una de las más difíciles que he corrido", dijo el doble ganador del Tour de Francia tras la ceremonia del podio.

Tadej Pogacar subió al podio de una Copa del Mundo por primera vez en su carrera profesional, pero el esloveno tuvo que conformarse con el bronce.

"Me di cuenta de que Mathieu Van der Poel era demasiado fuerte, pero aún así quería ir por el segundo lugar y traté de ahorrar la mayor cantidad de energía posible para eso. Por eso ya no daba relevos, ocasionalmente me saltaba un turno", dijo.

Una vez que se destacó Van der Poel el esloveno también comprobó que iba peor que Van Aert y el danés Pedersen: "También me di cuenta de que no era el más fuerte de los tres porque no podía deshacerme de ellos en las subidas. Me quedaba un poco corto. Al final, Van Aert estuvo rápido en las curvas y la plata también se fue. Luego todo por el tercer lugar. Pude vencer a Mads Pedersen con un último salto".

"Después de un día así, le habría dado el podio, pero había trabajado duro para conseguirlo. Ya no era un esprint real. Todos estábamos muertos. Era el sprint de los cadáveres ambulantes", comentó.

Tadej Pogacar wordt uit de mixed zone geleid op dit moment. Hij is dizzy en staat op het punt om ineen te storten, laat de UCI weten. #GlasgowScotland2023@CyclingWorldspic.twitter.com/q4xXyfu3le — Youri IJnsen ???? (@Youri_IJnsen) August 6, 2023

Pogacar se refirió también al recorrido del Mundial. "El recorrido era demasiado técnico y las subidas demasiado cortas. Cada vuelta fue muy explosiva. En la primera ya subimos a toda velocidad cada repecho, de unos 30 segundos cada uno. Al final puedo estar contento con mi tercer puesto", concluyó.