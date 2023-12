Cisma en el balonmano: Los clubes se plantan contra la RFEBM y se niegan a jugar la Copa de España

COMUNICADO DE LA ASOBAL

"Los clubes de la Liga ASOBAL han decidido no disputar la Copa España 2023 que se celebra en Irún los días 16 y 17 de diciembre al no existir garantías suficientes por escrito por parte de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) de respetar los derechos adquiridos de los patrocinadores y operador televisivo de ASOBAL.

Los integrantes de la élite del balonmano masculino español se han visto forzados a tomar esta medida, aprobada sin votos en contra en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este martes en Madrid, tras situarse la negociación entre las dos partes -iniciada un mes atrás- en un incomprensible punto muerto a unos días de la disputa del torneo.

ASOBAL trasladó semanas atrás en dos ocasiones, el documento que enumera los compromisos ya cerrados para la organización del evento al Presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, que exigió una previa disculpa por escrito a Servando Revuelta, máximo responsable de la Liga ASOBAL, por hacerse cargo de la organización de su torneo, como paso previo a acceder a mantener los acuerdos televisivos y publicitarios ya cerrados en su condición de organizador.

Tras la Asamblea celebrada este pasado martes, los clubes de ASOBAL volvieron a trasladar un documento con los requisitos comerciales -en un formato más sintetizado- al máximo dirigente del ente federativo, que se comprometió a hacer la pertinente gestión, dar una respuesta y escenificarla por escrito en un plazo máximo que llegaba a su fin hoy miércoles 13 de diciembre.

Ante la falta de respuesta satisfactoria, los miembros de la Asamblea General Extraordinaria, que han antepuesto el bien de nuestro deporte a la necesidad de situarse en primer plano como organizador del torneo, se ven obligados a velar por sus intereses y no formar parte de un torneo no incluido en el calendario oficial aprobado por la Asamblea de la RFEBM debido al impacto institucional de la situación. ASOBAL lamenta profundamente la fotografía general a raíz de la no celebración de la Copa Plenitude ASOBAL, aprobada por la Asamblea General de la RFEBM celebrada el pasado mes de junio".

Según informa Luis Malvar este jueves se celebrará el sorteo si o si con los cuatro primeros clasificados de la Liga Asobal. Estos clubes recibirán una carta para su participación en el torneo y en caso de que no lo hagan intervendrá el Comité de Competición que les impondrá las correspondientes sanciones.