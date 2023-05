Chus Mateo, en Tiempo de Juego: "Al Real Madrid no se le pude decir que no"

El Real Madrid de baloncesto ha conquistado este domingo su 11ª Euroliga tras haber vencido en la final al Olympiacos en un final de infarto gracias a una canasta de Sergio Llull (78-79)

Al término del encuentro, el entrenador del Real Madrid Chus Mateo habló en Tiempo de Juego con Pilar Casado y analizó este triunfo tan importante en su primer año como entrenador y recordó cómo fue ese momento en el que el Real Madrid le ofreció el cargo tras la decisión de no continuar con Pablo Laso.

"No se le puede decir que no al Madrid porque desde muy pequeño sientes estos colores por lo que has vivido en la cantera y en el club", reconoció Chus Mateo.

Durante la entrevista, Mateo se acordó de su familia y en especial de su padre que como aseguró, fue él quien le enseñó que "el deporte rey es el baloncesto".

Una temporada complicada para el Real Madrid donde incluso estuvo 0-2 en esa eliminatoria famosa de cuartos de final ante el Partizan marcada por la bochornosa pelea del segundo partido en el Wizink Center y a pesar de ello, Mateo lanzó un mensaje reivindicativo: "Hemos tenido momentos donde muy poca gente apostaba por nosotros, pero dentro creíamos".

Partido muy sufrido del Real Madrid, pero como apunta Chus Mateo "sabemos sufrir, es parte de nuestra historia, de los valores del club" y no oculta su felicidad por haber contribuido con un pequeño granito de arena "en esta 11ª Copa de Europa".

Y sin tiempo para descansar, el equipo blanco disputa el miércoles el último partido de la temporada regular en la Liga Endesa y a pesar del cansancio que los jugadores pueden tener, el técnico madridista añade que "esto nos ayuda muchísimo para seguir trabajando".