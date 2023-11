China se queda sin ver a Messi y su Inter Miami

El Inter Miami anunció este miércoles la cancelación de su gira por China debido a "circunstancias inesperadas", informó el conjunto de Leo Messi en un comunicado. NSN, el promotor de este tour, fue quien canceló esta gira que iba a llevar a Messi, que acaba de ganar su octavo Balón de Oro, al gigante asiático.

"La ambición del Inter Miami continúa siendo expandir su alcance global jugando frente a fans increíbles de todo el mundo. El club continuará explorando oportunidades en el futuro con NSN para alcanzar esa meta", detalló el equipo.

The club’s latest update on our 2023 China Tour: https://t.co/0i0taD3Ajh