La Champions Femenina cambiará de formato en 2025: Fase de grupos de 18 equipos

La UEFA repartirá un total de 331 millones de euros entre las selecciones participantes en la Eurocopa de Alemania 2024, en la que el máximo premio que puede lograr el campeón serán 28,25 millones si gana también los tres partidos de la fase de grupos.

El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido este sábado en Hamburgo antes del sorteo de la competición, acordó los premios económicos a distribuir entre los equipos clasificados, que mantiene el mismo nivel que el de la Eurocopa 2020. Según confirmó la UEFA, la cuota por participar serán 9,25 millones, cada victoria supondrá 1 millón y cada empate 500.000.

?? A total of €331 million #EURO2024 prize money will be distributed to national associations:



Participating fee: €9.25m

Match bonus: €1.0m for a win and €500k for a draw

Round of 16: €1.5m

Quarter-finals: €2.5m

Semi-finals: €4m

Runners-up: + €5m

2024 champions: +€8m

??