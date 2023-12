Cerezo pone fin a los rumores de una posible venta del Atlético de Madrid

Enrique Cerezo ha hablado con los medios de comunicación en la previa del partido de Champions League de este miércoles en el Civitas Metropolitano entre el Atlético de Madrid y la Lazio en el que los colchoneros se juegan el primer puesto de su grupo ante los italianos. El presidente rojiblanco ha negado la venta del club y ha valorado una posible renovación de Antoine Griezmann.

"El Atlético de Madrid no se vende, no está en venta y no tenemos conversaciones con nadie. Así de claro y así de rotundo ¿queda claro?", ha comenzado diciendo Cerezo a los periodistas antes de someterse a sus preguntas. Luego ha asegurado que al equipo le interesa "quedar primero" para evitar al Manchester City al Arsenal.

????? Enrique Cerezo, presidente del @Atleti



? “No creo que estemos en conversaciones con @AntoGriezmann pero si tiene que renovar, renovará"



?? “El Girona va primero por méritos propios”



?? @jrodriguez89



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/mV0DUD0hay — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 13, 2023

Con respecto al futuro de Griezmann ha apuntado que "no creo que estemos en conversaciones de renovación con él, pero si tiene que renovar, renovará. A Griezmann, además de con Di Stéfano, Kaká y Zidane le podemos comparar con todos los jugadores del Atlético de Madrid como Aragonés, Gárate...", ha apuntado.

Por último, se ha referido a la derrota de hace unos días en Montjuic ante el Barcelona: "Fue una pena el tropiezo porque tuvimos ocasiones para empatar. El fútbol es así. No jugamos bien en la primera parte pero hicimos una magnífica segunda parte. Tenemos un partido menos y estamos a dos puntos del Madrid. Es una campaña fenomenal, y con suerte podremos cerrar el final del invierno entre los tres primeros a una diferencia de un punto arriba o abajo".