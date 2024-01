Carlos Sainz, líder del Dakar tras terminar octavo la segunda etapa

El francés terminó con un tiempo de 3 horas, 54 minutos y 40 segundos una etapa en la que Sainz fue octavo, a 17 minutos y 15 segundos de Peterhansel, lo que le sirvió para mantener la gran ventaja conseguida en la primera etapa de este sábado y colocarse como líder, superando así al belga De Mevius, quinto en la general.

Winner of Stage 2, Stéphane Peterhansel makes history with his 50th Dakar stage win?

He is now the joint record holder for most stage wins together with Ari Vatanen. ??#Dakar2024pic.twitter.com/0jhSjXm8Yd