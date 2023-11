Carlos Sainz gana un torneo de golf y se carga la copa a lo Sergio Ramos

Este fin de semana se disputa en Estados Unidos el Gran Premio de Las Vegas. Será la primera vez que la Fórmula 1 desembarque en el desierto de Nevada para una carrera repleta de glamour en la Ciudad del Pecado. Antes de que los monoplazas comiencen a rodar junto a míticos casinos como el Bellagio, el Caesars Palace o el MGM Grand Las Vegas, los pilotos se encuentran realizando eventos y promociones.

Uno de ellos ha sido la Netflix Cup, un torneo de golf en el que participaban golfistas profesionales y pilotos y que ha finalizado con la victoria de la pareja compuesta por Carlos Sainz y Justin Thomas. El madrileño demostró su buen hacer sobre el green compitiendo contra Pierre Gasly y Collin Morikawa; Lando Norris y Rickie Fowler; y Alex Albon y Max Homa.

Chaos to kick off the @netflix cup! ?? ??? #LasVegasGP#F1pic.twitter.com/zQ1APRLahJ