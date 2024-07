Carlos Sainz bate a Verstappen y lidera los primeros entrenamientos libres de Hungría

El español Carlos Sainz (Ferrari) se apuntó este viernes los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, en el que tanto él como su compañero, el monegasco Charles Leclerc, exhibieron el buen ritmo de la escudería italiana, pues el madrileño firmó un tiempo casi tres décimas mejor que el líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull), que acabó segundo.

Con una marca de 1:18.713 en su primer intento de simulación de clasificación con la goma blanda, Sainz firmó un registro que le sirvió para superar por 276 milésimas a Verstappen y por 298 a Leclerc; mientras que el mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull) terminó décimo primero, a 727 milésimas, y el español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó décimo tercero, a casi un segundo.

