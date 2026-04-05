Carlos Alcaraz pide más privacidad y menos cámaras para los tenistas en los torneos: "Se ve hasta lo que miramos en los teléfonos, me parece excesivo"

Carlos Alcaraz es sincero cuando tiene que juzgar lo que considera un exceso de cámaras en los torneos y una falta de privacidad que perjudica a los tenistas, pese a que cree que se trata de algo "genial para los aficionados", que disfrutan porque "les encanta ver lo que sucede tras bambalinas, lo que hacemos, cómo son las instalaciones dentro de los torneos".

En una entrevista concedida al portal de tenis 'Punto de Break', Alcaraz denuncia que el hecho de que se retransmita absolutamente todo puede descolocar a los jugadores: "Para los jugadores es un poco extraño, porque ya no tenemos dónde relajarnos, porque estamos constantemente pensando que hay cámaras y que todo el mundo nos está mirando".

La situación llega al punto de que, algunos, no pueden hacer algo tan cotidiano como mirar el móvil tranquilamente: "Tener cámaras tan cerca, pudiendo ver lo que estamos viendo en nuestros teléfonos, me parece excesivo. Ya de por sí no tenemos mucha privacidad en los torneos, y creo que esto es demasiado". Por eso, reclama tener "espacios donde podamos estar solos sin ser filmados".

VUELTA A LA TEMPORADA DE TIERRA BATIDA

Entre otras cuestiones, Alcaraz celebra la entrada de la tierra batida en el calendario de este año. Para él, jugar en esta superficie es algo "increíble" y admite que se le ha hecho "eterno" el tiempo que lleva sin jugar sobre ella.

Su objetivo es prepararse para el primer partido de la mejor manera posible y atravesar la gira con "nuevos sensaciones", evitando cargarse con malas dinámicas pasadas.