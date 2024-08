Carlo Ancelotti alabó el trabajo de Mbappé: "Está jugando muy bien y se ha movido muy bien en el frente de ataque"

Carlo Ancelotti compareció este sábado en rueda de prensa antes del partido frente al Betis del próximo 1 de septiembre a las 21.30. El entrenador afirmó que Kylian Mbappé está jugando "muy bien" en sus primeros partidos con el club blanco, ha sido "muy peligroso" para los rivales y se ha movido "muy bien" en el frente de ataque, por lo que no cree que tenga "un problema de adaptación".

Ancelotti explicó que no es "complicado" solucionar los problemas del equipo en este arranque de Liga. "Hay que defender mejor desde un compromiso y actitud colectiva. Tenemos que trabajar juntos para defender mejor y para recuperar el balón. La estadística dice que no hemos encajado un montón de goles, solo dos goles en cinco partidos, pero la sensación es que nos cuesta recuperar el balón y que los equipos rivales nos juegan demasiado entre líneas", apuntó.

EFE Kylian Mbappé celebra con Vinicius Jr. su gol durante la disputa de la Supercopa de Europa.

Sobre el juego ofensivo del equipo y las asociaciones entre los jugadores de ataque, Ancelotti tiene claro que sus jugadores se están "asociando bien", y que el problema está siendo "marcar o no". "El gol es importante para los delanteros, pero se puede jugar mejor, más rápido, y con más movilidad. Con el tiempo se van a asociar mejor, no sólo Vinícius con Mbappé, sino todos. No vamos a tener problemas con el gol", añadió.

El italiano consideró la distancia de cuatro puntos con el FC Barcelona "un detalle". "Lo que nos ha afectado más han sido los partidos nuestros, el hecho de no haber sido capaces de jugar a nuestra mejor versión. La temporada es muy muy larga, no estamos contentos obviamente, pero no por estar cuatro puntos, sino porque no hemos jugado bien, pero volveremos a ser competitivos", explicó.

Sobre los lanzadores de penalti, el entrenador del Real Madrid dejó claro que la decisión la toman los propios jugadores. "Es correcto darle la responsabilidad a los dos (Mbappé y Vinícius), porque tienen la misma calidad para tirar el penalti, y no quiero afectar eligiendo a uno. Puede ser que uno haya marcado gol y que el otro necesite marcarlo... Tengo total confianza en los dos para elegir el lanzador, no veo el problema", confesó.

Ancelotti dijo también que la "crítica" en el Real Madrid es "absolutamente normal". "La exigencia de este equipo no nos preocupa. La crítica hasta mayo la vamos a tener en algunos momentos, esto es bastante normal, pase lo que pase", señaló. Además, el italiano expuso que Vinícius y Mbappé pueden "cambiar la posición en el campo", pero que van a seguir jugando más con Vinícius "por la izquierda".

EFE Dani Ceballos disputa el balón en un partido amistoso entre el Real Madrid y el Chelsea.

Sobre el partido sobre el Betis, el de Reggiolo espera que la afición "ayude" a que el equipo ofrezca su "mejor versión", después de un partido "complicado" contra Las Palmas. "El equipo está motivado para hacer un buen partido, volver a jugar bien y ser sólido como antes", explicó.

Uno de los jugadores que estará en el partido es Dani Ceballos, pretendido por el Betis en los últimos días de mercado. "Se ha quedado y estamos contentos e ilusionados porque es un jugador muy importante para nosotros. No ha tenido los minutos que probablemente quería, necesitaba y merecía. Es un profesional muy serio, que nos será útil", concluyó.