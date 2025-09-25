Cani, ingresado en la UCI en un hospital de Zaragoza tras sufrir un ictus

Rubén Gracia Calmache, más conocido como 'Cani', se encuentra ingresado en la UCI de un hospital de Zaragoza después de haber sufrido un ictus hace menos de dos semanas, según informa El Periódico de Aragón. El exfutbolista de Zaragoza, Villarreal y Atlético de Madrid colgó las botas en 2017 en el equipo de su vida y tiene en la actualidad 44 años.

Cani habría sufrido un accidente cerebrovascular importante, del que estaría evolucionando de forma satisfactoria y progresiva, y que le ha tenido ingresado en la zona de cuidados intensivos desde hace días. Eso sí, según publica dicho medio, todo apunta a que no va a tener secuelas en el futuro.

El centrocampista debutó con el Zaragoza, ya descendido a Segunda, el 11 de mayo de 2002 en la jornada 38 de la temporada 2001-2002 con el Barcelona como rival. Disputó 180 partidos con la camiseta mañana y anotó 16 goles en dos etapas: Desde su debut hasta 2006 y en la 2016-2017. Entre medias jugó 8 años y medio en el Villarreal, al que fue traspasado por 8'4 millones de euros en 2006, otros seis meses en el Atlético de Madrid y un año más en el Deportivo de La Coruña.

Durante su carrera disputó 532 partidos profesionales en los que anotó 49 goles. Ganó, además, la Copa del Rey 2003/2004 y la Supercopa de España 2004/2005 con el Zaragoza. Tras colgar las botas se integró en la secretaría técnica del club maño, pero tras un tiempo ligado al fútbol decidió alejarse del mismo.