Burger King® España ha presentado hoy su Tour Fanáticos de lo Real, así como el Convenio de Inclusión socio laboral firmado junto a LaLiga, gracias al cual está contratando de forma progresiva a jugadores y jugadoras de LaLiga Genuine Santander para que formen parte de la plantilla de Burger King® en España.

En tan solo un mes, la cadena de restauración ya ha incorporado a 17 personas de entre 20 y 44 años, a restaurantes de ciudades como Madrid, Gerona, Valencia, Zaragoza, Córdoba, León, Vigo, Palma de Mallorca o Pamplona. Una cifra que irá aumentando conforme avance la temporada.

Ejemplo de ello han sido los protagonistas de la presentación: cuatro de los jugadores de LaLiga Genuine Santander contratados por Burger King® hasta el momento: Santiago Gómez y Jonathan Campos del Getafe C.F.; Raúl Prieto, de la Fundación Club Atlético de Madrid y Jaime García, de la Fundación Rayo Vallecano.

Los cuatro han destacado la oportunidad que la cadena les ofrece y han animado a todos a acompañarles en su tour futbolero por España. En sus propias palabras: “yo creo que tanto Burger King® como LaLiga Genuine Santander comparten los mismos valores que yo, que son el trabajo en equipo, la superación personal o la pasión por lo que hacemos” y “mi experiencia es muy positiva, estoy muy a gusto con mis compañeros, me tratan muy bien, me enseñan y me respetan”.

El Tour Fanáticos de lo Real acompañará a LaLiga Genuine Santander en su temporada 2021-2022, que dará comienzo el primer fin de semana de abril en Las Palmas de Gran Canaria. Fanáticos de lo Real ayudará a esta iniciativa integradora de responsabilidad social, puesta en marcha por LaLiga a través de su Fundación, a impulsar la visibilidad de los 42 equipos de personas con discapacidad intelectual que la conforman.

Para conseguirlo, Burger King® instalará una Fan Zone en cada ciudad de competición de LaLiga Genuine Santander -Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Málaga, Cádiz y Bilbao-, para que, durante ese fin de semana, todos los asistentes puedan disfrutar con actividades de ocio y diversión, música y animación y un puesto de comida. Se podrán disfrutar diferentes





opciones de menú para mayores y pequeños, con las icónicas hamburguesas de la marca, cocinadas a la parrilla y patatas u otros acompañamientos. Islas Canarias será la primera Comunidad Autónoma en acoger la Fan Zone de Burger King® en la Ciudad Deportiva Barranco Seco el sábado 2 de abril de 11 a 19 horas y el domingo 3 de 10 a 14 horas.

El acto de presentación, celebrado hoy en la Sede de LaLiga, también ha contado con la presencia de Gregorio Jiménez, presidente de Restaurant Brands Iberia (grupo al que pertenece Burger King®, entre otras enseñas); Jorge Carvalho, director general de Burger King® en España y Portugal y Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Además, los jugadores han estado acompañados por otros representantes de los cinco clubes Genuine de la Comunidad de Madrid, como la Fundación Club Atlético de Madrid, Getafe C.F., C.F. Fuenlabrada, C.D. Leganés o Fundación Rayo, demostrando su apoyo a esta liga, pionera en el mundo.

Ambos representantes de Burger King® le han hecho entrega a Javier Tebas de una camiseta del Tour Fanáticos de lo Real, para contagiarle ese espíritu. Además, con el objetivo de mantener viva la llama y de llevar este espíritu a todas las sedes de LaLiga Genuine Santander, Gregorio Jiménez y Jorge Carvalho han presentado el banderín oficial del Tour Fanáticos de lo Real como testigo simbólico que viajará de ciudad en ciudad.

“Fanáticos de lo Real by Burger King son las personas reales en el mundo real. Con este tour queremos llevar la experiencia del fútbol a un nivel superior. Por eso, el viernes estaré personalmente en Las Palmas de Gran Canaria para entregar el testigo y asistir al comienzo de la temporada”, ha destacado Jorge Carvalho.

“Para mí este proyecto es especialmente ilusionante. Gracias a iniciativas y jugadores y jugadoras como estas se puede alcanzar una sociedad verdaderamente inclusiva, que evoluciona y mejora. Por eso, quiero darles mi más sincera enhorabuena a todos porque cada temporada sirven de ejemplo por su superación y su actitud ganadora”, ha afirmado orgulloso Gregorio Jiménez. “Pese a colaborar con LaLiga desde el año pasado, LaLiga Genuine tiene un carácter único y queremos apoyarla al máximo. Solo me queda añadir que me emociona mucho poder implicarnos desde la marca de forma tan personal y quiero animar a todas las ciudades de España a que formen parte de esta experiencia, acogiendo jornadas de competición en próximas temporadas”.

Por su parte, Javier Tebas ha querido agradecer a Burger King® esta gran iniciativa, en especial su compromiso y esfuerzo con el programa de integración sociolaboral “que para nosotros es de gran importancia. Con este tipo de acciones damos un paso importante hacia la igualdad de oportunidades, mejorando la autoestima y el crecimiento personal, así como la independencia social de los jugadores y jugadoras que ya están incorporados en los restaurantes de esta gran compañía”.