Un brutal Wembanyama eclipsa el gran día de Jalen Brunson

Jalen Brunson con 61 puntos y Victor Wembanyama con 40 puntos, 20 rebotes y 7 asistencias protagonizaron un cara a cara inolvidable. Brunson se quedó a solo un punto de igualar el récord de anotación en los Knicks que tiene Carmelo Anthony con 62 puntos. El base, que sí alcanzó la mejor marca de su carrera en la NBA, deslumbró con un 25 de 47 en tiros de campo (5 de 13 en triples), metió los 6 tiros libres que intentó y sumó además 4 rebotes, 6 asistencias y 1 robo.

'Wemby' también superó su récord de anotación y terminó con 13 de 22 en tiros de campo (4 de 9 en triples), 10 de 12 desde la línea de personal, 20 rebotes (5 de ellos ofensivos), 7 asistencias, 2 robos y 1 tapón para unos Spurs que llevan tres triunfos seguidos y en los que también fueron claves los 23 puntos y 7 asistencias de Devin Vassell.

Ni con 32 puntos y 10 rebotes de Nikola Jokic pudieron someter los Nuggets, sin Jamal Murray, a unos Timberwolves demoledores en una de sus victorias más importantes de la campaña. Todavía sin el dominicano Karl-Anthony Towns por lesión, Minnesota, que volvió a presumir de una defensa feroz y que acumula cuatro triunfos consecutivos, contó con 25 puntos de Anthony Edwards, 23 puntos y 8 asistencias de Mike Conley y 21 puntos y 11 rebotes de Rudy Gobert. Los Wolves (51-22) recuperan la primera plaza del Oeste por delante de Denver (51-23).

Cada vez más difícil de explicar pero cada vez más incuestionable, los Rockets prolongaron su dulce momento con una undécima victoria seguida de la mano de Jalen Green (34 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias), Fred VanVleet (22 puntos) y Amen Thompson (18 puntos y 14 rebotes). En una realidad totalmente opuesta viven los Jazz, que han perdido sus últimos ocho partidos. John Collins (30 puntos y 11 rebotes) y Colin Sexton (29 tantos) fueron sus mejores hombres esta noche.

Dos victorias en dos partidos sobre los Kings para amarrar el sexto puesto del Oeste. Ese fue el excelente resultado de la visita a Sacramento de unos Mavericks en racha con seis triunfos seguidos y 10 en sus últimos 11 encuentros. Kyrie Irving (30 puntos) y Doncic (26 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias) encabezaron a Dallas, En los Kings, que perdieron en el primer cuarto por lesión a Malik Monk, los mejores fueron De'Aaron Fox (23 puntos y 6 rebotes), Domantas Sabonis (13 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias) y Harrison Barnes (20 puntos y 6 rebotes).

