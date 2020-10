Brahim Díaz, en Tiempo de Juego: "Mi relación con Zidane es muy buena, le gusta mucho mi fútbol"

Brahim Díaz está siendo uno de los hombres más destacados de la Selección Sub-21. De hecho, hizo los dos goles que dieron la victoria al equipo de Luis de la Fuente contra Islas Feroe. Por ello, el malagueño ha estado este sábado en el tramo final de Tiempo de Juego. “Meter goles me hace feliz”, ha dicho.

El futbolista del Real Madrid acaba de aterrizar en Milan para jugar cedido esta temporada. Brahim tuvo que deshojar la margarita ante las múltiples ofertas que recibió pero, según dice, siempre apostó por el Milan. “Soy un afortunado de poder estar en el Milan y de poder dar allí el máximo. Tuve muchas ofertas pero elegí al Milan porque es un reto”, ha confesado.

Sobre su gran estado de forma, Brahim ha reconocido sentirse muy contento con el momento que está atravesando. “Estoy bastante contento con todo lo que me está pasando, me siento bastante importante”, ha dicho. Algo de lo que estará atento Zinedine Zidane. “Con él (Zidane) tengo una muy buena relación, me tiene mucho cariño y le gusta mucho mi fútbol”, ha desvelado.