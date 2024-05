Boston Celtics-Dallas Mavericks, Finales de la NBA

Los Dallas Mavericks de Luka Doncic y Kyrie Irving arrollaron 103-124 a los Timberwolves de Minnesota para ganarse una plaza en las Finales de la NBA que disputarán contra los Boston Celtics. Doncic e Irving sumaron 72 puntos para ganarse en el quinto partido contra Timberwolves el pase a la serie final contra el mejor equipo de la temporada en la competición y el gran favorito al anillo.

The Dallas Mavericks advance to the NBA Finals! The #NBAFinals presented by @YouTubeTV begin Thursday, June 6th at 8:30pm/et on ABC ?? pic.twitter.com/kHsPR0YTyr

El esloveno se apuntó un doble doble de 36 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, mientras que Kyrie Irving agregó otros 36 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. PJ Washington añadió 12 puntos y 7 rebotes y Daniel Gafford 11 puntos y 9 rebotes para unos Mavs que pese a no ser favoritos y acabar la temporada en el quinto sembrado del Oeste han eliminado a Clippers, Thunder y Wolves para meterse en las terceras Finales de su historia, las primeras desde la temporada 2010-2011 cuando ganaron su único campeonato.

Luka Doncic & Kyrie Irving put on impeccable Game 5 performances, combining for 72 PTS as the @dallasmavs advance to the NBA Finals!



Luka: 36 PTS | 10 REB | 6 3PM

Kyrie: 36 PTS | 5 AST | 4 3PM



Game 1 of #NBAFinals presented by @YouTubeTV is Thursday, 6/6 at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/2njO9yiiW9