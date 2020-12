Borja Iglesias, en Tiempo de Juego: "Creo que lo he llevado bien para haber estado tanto tiempo sin marcar"

Borja Iglesias se ha reencontrado este domingo con el gol tras anotar contra Osasuna casi un año después de que hiciese su último gol, en enero de este año. “No sé ni cuántos días llevaba sin marcar”, ha reconocido el delantero del Betis. “Llevaba mucho tiempo sin marcar pero no lo he llevado tan mal”, ha explicado.

Sobre la situación del conjunto verdiblanco, el delantero ha explicado que la victoria ante Osasuna ha sido muy necesaria. “Si hubiésemos perdido hoy, la cosa se hubiera puesto seria”, ha dicho. Una situación que el propio delantero no llega a explicar. “El equipo durante la semana entrena bien pero en los partidos nos estaba costando”, ha comentado.

Las críticas

El delantero del Betis se convierte en tendencia en redes sociales cada día que no marca, incluso cuando no juega. “La mayoría de comentarios que recibo en redes sociales, no me interesa su opinión”, ha confesado.

El gallego sabe que es una situación que no puede controlar, por lo que no ha querido darle más vueltas porque las críticas siempre van a existir. “Cuando un delantero no hace goles, es normal que haya cierto nerviosismo, pero hay que valorar más cosas”, ha dicho. “Yo lo he llevado bien porque estoy tranquilo e intento trabajar las cosas que puedo controlar”, ha desvelado.