Bonucci ve a Guardiola como "el indicado" para la selección italiana y sorprende con su propuesta para el banquillo del Real Madrid: "Da libertad a los jugadores"

El exdefensa italiano Leonardo Bonucci considera que "es importante reconstruir" el fútbol de su país tras un nueva decepción con la no clasificación para el Mundial, el tercero consecutivo que se va a perder, y tiene claro que ve a Pep Guardiola como "el indicado para un cambio radical" en la tetracampeona del mundo.

"Lo importante es reconstruir el fútbol italiano, desde la base, desde la defensa. Hay que tener coraje para ver qué está pasando para que volvamos a ganarnos el respeto de todo el mundo y ser esa gran selección que fue campeona del mundo", señaló Bonucci durante un acto previo de los Premios Laureus que se entregan este lunes en Madrid.

CORDONPRESS Gesto de Pep Guardiola, tras quedar eliminado frente al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones

El excentral no olvida que "el único juez en el fútbol es el campo". "Italia necesita tiempo y una alianza entre la política y el *fútbol para que ambos caminen en una dirección. Hay jóvenes que tienen mucho talento, hay que fomentarlos y dejarles que crezcan, y comenzar de nuevo. La única receta mágica es el tiempo", admitió.

"Si queremos un cambio radical en la selección, diría que la persona indicada es Pep Guardiola. Es muy difícil, pero soñar ahora es gratis", apuntó el exjugador de la Juventus, el Milán e Inter.

banquillo del real madrid

También fue preguntado por el Real Madrid y el futuro inquilino del banquillo. "Ha sido un año complicado. Jugué contra el Leverkusen de Xabi Alonso y jugaba de maravilla, pero cuando llegas al Real Madrid te debes adaptar, no es fácil. El cambio de entrenador es un factor que influye, pero no sé qué es lo que ha fallado. El Real Madrid es un gran club y seguro que el año que viene luchará por todo de nuevo", advirtió.

Nicolò Campo/Sipa USA / Cordon Press Massimiliano Allegri

"Veo bien a Massimiliano Allegri para el Real Madrid, me recuerda a Ancelotti. Da libertad a los jugadores, es un buen gestor, sabe de la presión que significa la camiseta del Real Madrid. Si Ancelotti ha ganado con el Real Madrid, por qué no puede hacerlo Allegri", replicó ante la posibilidad de que el actual entrenador del AC Milán pueda ocupar el banquillo madridista si no continúa Álvaro Arbeloa.

bastoni

Igualmente, se refirió al interés del FC Barcelona en hacerse con los servicios de Alessandro Bastoni, central internacional del Inter de Milán. "Su manera de entender el fútbol casa muy bien con el estilo del FC Barcelona. Sabe leer el juego, anticiparse, es joven todavía", indicó.