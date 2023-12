El Betis no vende entradas a la afición visitante en los partidos de su filial

Esta semana ha habido una fuerte polémica entre Betis y Real Sociedad después de que el conjunto donostiarra se negara a vender entradas a los aficionados verdiblancos. Alegaban que la pasada temporada se colaron miembros del Frente Atlético entre los hinchas béticos y no querían que volviera a pasar lo mismo coincidiendo con el 25º aniversario del asesinato de Aitor Zabaleta.

Después de unas duras palabras del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, y un comunicado del conjunto hispalense asegurando que iban a denunciarle, Imanol Alguacil ha asegurado al respecto que "es triste que un aficionado no puedo ir a animar a su equipo, pero es mucho más grave el asesinato de Aitor hace 25 años", ha señalado.

El Betis denunciará al presidente de la Real Sociedad El conjunto verdiblanco ha emitido un comunicado en el que informa a sus aficionados del procedimiento a seguir para cancelar sus hoteles y transportes y critica a Jokin Aperribay. 15 dic 2023 - 17:12

"Lo más bonito que hay en el fútbol es que haya dos aficiones viendo y disfrutando un partido, pero entiendo que la medida es la que tocaba. Las formas podrían haber sido diferentes (el presidente del club, Jokin Aperribay, dijo que 'ningún tío del Betis que venga a tocar los cojones va a entrar en Anoeta') , pero creo que estamos todos de acuerdo en que en este caso en concreto se ha tomado la medida oportuna".

En los partidos del filial del Betis no hay afición visitante

En plena polémica el Betis B, que milita en la Segunda RFEF, recibía este sábado en la Ciudad Deportiva, al CD Manchego y lo hacía sin aficionados del conjunto de Ciudad Real en las gradas. Y es que el club no vende entradas a los hinchas visitantes en sus partidos en casa esta temporada.

Los seguidores del CD Manchego lo han dado a conocer en un comunicado: "Queremos condenar que el Real Betis Balompié nos prohíba el acceso a su ciudad deportiva para ver a nuestro Club Deportivo Manchego dos días antes, el motivo de dicha prohibición es que alegan que como tienen más abonados que asientos, dicen que prohíben la entrada a aficionados del equipo visitante, salvo los que puedan entrar con acreditación. Encima con chulería dicen que las taquillas estarán solamente abiertas para incidencias, pero que no venderán entradas al equipo rival.

El @RealBetis tampoco vende entradas para los aficionados de los equipos que visiten al @RBetisCantera en 2ªRFEF. Este sábado le toca al @CDManchegoCReal y su afición ha tenido que anular el viaje de casi 100 personas ?????????? — Carlos Bruno (@CarlosBruno74) December 14, 2023

Consecuencia de todo esto, como os podéis imaginar el partido quince días atrás contra el Yeclano en una tribuna donde habrá alrededor de unos 2000 asientos, la tribuna está completamente vacía, enfrente otra de 1500 asientos totalmente vacíos. Solamente hay seis aficionados del Yeclano y 100 abonados del Real Betis. Vergüenza. Con lo cual queremos transmitir que el Real Betis no es un club señor, le da igual la afición del equipo rival, nos desplazamos 700 km en ida y vuelta y si quieres ir a animar a tu equipo no te dejan entrar, nos ha quedado claro que miran por lo suyo, no miran por los demás. Un autobús pagado con 45 personas, niños, bebés y personas mayores, el resto de aficionados van en sus respectivos coches hasta llegar a la cifra de 84 personas que quieran ver a su equipo y pasar el día en la ciudad sevillana, pero un equipo llamado Betis se lo arruinó y no pudieron conocer Sevilla y ver a su equipo".