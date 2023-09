Bellingham: "En el Real Madrid me han dado mucha libertad"

"Clase maestra", "su talento es devastador", "por esto lo fichó el Real Madrid". Estos son algunos de los titulares de la prensa inglesa en referencia a la actuación de Jude Bellingham contra Escocia. El centrocampista del Real Madrid inició la jugada del 0-1, marcó el 0-2 y dio la asistencia del 1-3 para Harry Kane en su mejor partido con la camiseta de los 'Tres Leones'.

No fueron solo sus acciones que acabaron en gol las que levantaron los halagos en la grada, fueron también sus pases con el exterior, su resiliencia a las patadas que recibió constantemente y su habilidad para portar el '10', el número con más peso en el fútbol. "Si le pones una camiseta, tienes que ponerle el '10'. Es lo que es, un creador de juego que además puede marcar goles", dijo Chris Waddle, exjugador y exentrenador de la selección escocesa.

Jude Bellingham tras marcar frente a Escocia.EFE





Graeme Souness, exfutbolista de Escocia, dijo que es el gran talento que tiene ahora mismo el fútbol inglés. "Que un chico tan joven tenga ese cerebro futbolístico... Sus genes son un regalo, porque es un gran atleta, tiene mucha fuera. Me encanta verle jugar. Esta era la primera vez que le veía en vivo y me ha encantado".

Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, alabó su actuación e incidió en que, aunque no estuviera a su mejor nivel ante Ucrania, en el empate a uno del pasado sábado, Bellingham no tiene nada que probar porque ya saben de su talento. "El del sábado no fue su mejor partido, pero es que no estuvimos al nivel que nos hubiera gustado y sabemos que tiene una personalidad fantástica para recuperarse de eso. Sus actuaciones han sido espectaculares. Ya sea como un '8' o donde ha jugador hoy, siempre va a buscar el área. Su capacidad para presionar esta noche ha sido muy importante", recalcó el seleccionador inglés.

Preguntado por este espectacular inicio de temporada, en el que ha marcado cinco goles con los Blancos, Bellingham lo achacó a la libertad de su posición en el campo. "Es un rol con mucha libertad. Mis fantásticos compañeros y mi entrenador en el Real Madrid me han dado esta libertad".

Bellingham aseguró que no quedó contento con su actuación ante Ucrania, cuando Inglaterra perdió el arranque perfecto en la clasificación a la Eurocopa de 2024, y que estuvo muy lejos de su mejor nivel, al que sí se acercó en el amistoso contra Escocia. "Muchos de nosotros sentimos que no estuvimos a la altura contra Ucrania. Es una buena actitud que tener para poder extraer cosas positivas para el próximo partido. Esta clase de victorias aumentan el compañerismo en el grupo", añadió el inglés.

Para redondear, los medios ingleses recuerdan que hoy se cumplen 55 años desde que el sencillo de los Beatles 'Hey Jude' alcanzó el número uno en las listas británicas.