Bellingham y Mendy, grandes ausencias del Real Madrid para jugar contra la Real Sociedad

Jude Bellingham y Ferland Mendy han sido descartados por Carlo Ancelotti para el encuentro del Real Madrid ante la Real Sociedad en San Sebastián, y descansarán con vistas a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones; mientras que Rodrygo Goes sí integrará la expedición pese al proceso gripal que le impidió completar la última sesión.

Ancelotti apuesta por la precaución con el centrocampista inglés Bellingham, ausente en el entrenamiento del jueves por problemas estomacales, y con el lateral izquierdo francés Mendy, recién recuperado de unas molestias musculares.



En el caso de Mendy se perderá su segundo partido de LaLiga consecutivo, ya que pese a no entrenar en vísperas del clásico fue convocado pero se quedó sin minutos en el Santiago Bernabéu. Tampoco los tendrá frente a la Real Sociedad con el objetivo de Ancelotti de que entrene en Madrid para llegar en perfectas condiciones al martes frente al Bayern Múnich.



El brasileño Rodrygo, que se ausentó del entrenamiento del jueves, sí ha entrado por el momento en la convocatoria para el encuentro liguero ante la Real Sociedad. Se estudiará su estado el viernes antes del vuelo y en el caso de que no mejorase del proceso gripal que sufre, se caería de la citación.



La lista de convocados del Real Madrid para la vista liguera a la Real Sociedad la integran:



Porteros: Andriy Lunin, Kepa Arrizabalaga, Fran González.



Defensas: Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, Fran García.



Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Dani Ceballos, Luka Modric, Fede Valverde, Arda Güler.



Delanteros: Vinícius Junior, Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Joselu Mato.