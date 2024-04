El Bayern Múnich rendirá un homenaje a Beckenbauer con una estatua en el Allianz Arena

En memoria del 'Kaiser' se fundirá su figura en bronce sobre un zócalo con la forma del rombo de Baviera, su región, 1,5 veces su tamaño natural. Así lo informó la Fundación Kurt Landauer, que también había abogado por erigir una estatua del exdelantero Gerd Müller, que falleció el 15 de agosto de 2021. El pasado septiembre, el icono del club muniqués fue homenajeado con una estatua de bronce en la explanada del Allianz Arena.

Gracias a la experiencia previa, los responsables esperan que el proyecto Beckenbauer tarde unos 18 meses en realizarse. "El elegante capitán Franz y su amigo Gerd Müller proyectarán juntos sus sombras de forma positiva sobre la actualidad, y la conciencia de la gran historia de nuestro club se transmitirá a las próximas generaciones y quedará firmemente anclada", explicó Christian Kröll, de la Fundación Kurt Landauer.

Une statue de Franz Beckenbauer, décédé il y a 3 mois, devrait être érigée à l'Allianz Arena d'ici 1 an et demi. ??????



Le projet a été annoncé par des supporters et ensuite validé par le Bayern et la famille.



Elle sera apposée à côté de celle de Gerd Müller. ?



(L'Équipe) pic.twitter.com/08uTd1PtGf