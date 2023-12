Bate el récord de España de Maratón y se pega una brutal rajada contra la Federación de Atletismo

El atleta español Tariku Novales se mostró satisfecho por haber establecido este domingo en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso un nuevo récord de España de la distancia, pero apuntó que está convencido de que puede bajar la marca de 2:05:48. "Estoy muy contento por el récord pero creo que aún puedo mejorar esta marca porque las liebres nos han fallado y hemos tenido que currar mucho ahí. Antes de la prueba ya pensaba que podía hacer estar marca", señaló Novales en una entrevista con la organización poco después de atravesar la meta.

Sin embargo, poco después fue más contundente con los compañeros de Relevo y cargó duramente contra la Federación de Atletismo por la falta de ayudas que ha tenido en los últimos tiempos y la ha acusado de dejarle desamparado.

"Si vieras ahora mismo mi cuenta bancaria, te daría la risa la verdad. Pero bueno… porque lo he invertido todo en poder llegar en este estado de forma y no es barato preparar un maratón. No es barato. Todo financiado gracias a la ayuda que me da Adidas, al patrocinio que tengo, porque si no te aseguro que sería totalmente imposible.

Te digo que la Federación en todo momento, aparte de ignorarme y hacerme esperar meses para darme una respuesta, me ha dicho directamente que no cumplo los criterios por lo cual, pues no sé, no sé… La gente flipa cuando les digo que no tengo ningún tipo de ayuda, es decir, afuera de España flipan. O sea, no lo pueden entender que un atleta de 2.07:00 no tenga ningún tipo de ayuda. Yo qué se. Me voy a callar porque si no…"