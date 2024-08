Bastianini gana el GP de Gran Bretaña y Jorge Martín recupera el liderato en la general

Junto a Bastianini, que suma su sexta victoria en MotoGP y la primera desde que ganase el pasado año en Sepang (Malasia), acabaron sobre el podio el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), nuevo líder del campeonato con tres puntos de ventaja sobre el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), que fue tercero.

