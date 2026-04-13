De la Barrera, entrenador de la Cultural, indignado con el arbitraje tras la derrota en Granada: "Sabíamos que iban a expulsar a Víctor porque me lo dicen; es jugar con el trabajo de mucha gente"

El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, ha estallado contra el arbitraje de Alejandro Ojaos tras la derrota de su equipo (1-0) ante el Granada. El técnico ha denunciado una serie de decisiones que han condicionado el resultado y ha lamentado el perjuicio causado: "Es jugar con el trabajo de mucha gente. De jugadores, familias, personal del club, de una ciudad entera y de una afición. Esa es la realidad".

Una expulsión anunciada

La jugada más grave, según ha relatado el propio De la Barrera, ha sido la expulsión de Víctor García por doble amarilla en el minuto 68. El entrenador ha asegurado en rueda de prensa que tenía conocimiento previo de que el jugador no acabaría el partido. "Sabíamos que iban a expulsar a Víctor porque me lo dicen", ha sentenciado.

El técnico ha explicado que tenía preparado el cambio del futbolista, pero no ha podido realizarlo a tiempo. "Se me avisa y evidentemente íbamos a hacer el cambio [...]. Se tardó en hacer el cambio porque el balón no salía y en esa última acción fue expulsado", ha detallado sobre una situación que califica de determinante.

La derrota mantiene a la Cultural Leonesa como colista de Segunda División, con la salvación cada vez más lejana. Por su parte, el Granada consigue una victoria clave que le permite rozar la permanencia en la categoría.