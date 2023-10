El Barcelona eleva una queja a la Euroliga, pero no puede impugnar la derrota ante el Real Madrid

El Real Madrid se impuso este jueves al Barcelona en el Wizink Center por 65-64 en la quinta jornada de la Euroliga y se quedó como líder y único equipo invicto de la competición. El conjunto azulgrana, según informó Mundo Deportivo, llegó a plantearse impugnar el partido por una jugada ocurrida en el primer cuarto. Sin embargo, según ha podido saber COPE, no puede hacerlo.

La acción de la polémica se situaría a falta de 2:48 para la finalización del primer parcial y con el Barcelona ganando por 6-14. En ese momento los árbitros dan por válida una canasta de Jan Vesely que luego fue eliminada, ante las protestas de Roger Grimau, técnico visitante, que no entendía qué había sucedido.

Tras varios minutos de consulta en el Instant Replay los colegiados le quitaron los puntos al checo alegando que había habido un error en el reloj de posesión. Este se había quedado parado primero a falta de 7 segundos y luego cuando quedaban 6 para el final de la posesión y no bajaba. Sin la referencia del tiempo, de forma manual, los árbitros dictaminaron que habían pasado más de 6 segundos hasta que Jan Vesely anotaba y que por tanto la canasta era ilegal.

El Barcelona no podrá impugnar el partido reglamentariamente porque para poder hacerlo debería haber firmado el acta del partido en disconformidad y haber especificado que no estaba conforme con dicha acción. Como no lo hizo en su momento ha tenido que optar por otro vía. La entidad ha elevado una queja a la Euroliga y al estamento arbitral por el arbitraje en el Wizink Center.