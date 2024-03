El Barcelona Femenino sigue invencible en los 'Clásicos'

El Barcelona, con la noruega Caroline Graham Hansen como futbolista diferencial, volvió a llevarse el clásico ante el Real Madrid, esta vez por 0-3 en el Alfredo di Stéfano, para dejar sentenciada la Liga F con nueve jornadas por delante.

La nórdica es una jugadora absolutamente 'top'. Está en un primerísimo nivel. Lo volvió a demostrar en el feudo madridista. Le bastó un pase en profundidad a Ona Batlle que acabó en un remate a placer de la sueca Fridolina Rolfo y una jugada en la que le ganó la acción a Olga Carmona para servir a Aitana Bonmatí y acabar con la resistencia de las pupilas de Alberto Toril.

Derrotado en los trece enfrentamientos precedentes, el Real Madrid no pudo tampoco esta vez acabar con esta nefasta racha. Ni siquiera le bastaron algunos compases de manejo de balón, de dar la impresión de controlar, de las combinaciones por la izquierda de Olga Carmona y la colombiana Linda Caicedo, porque el desequilibrio generado por Graham Hansen se lo impidió en los primeros remates a puerta de cada mitad.

Alexia Putellas volvió a comparecer en un clásico al suplir a Aitana Bonmatí a falta de veinte minutos, ya con el 0-3 en el electrónico. La doble Balón de Oro sigue dando pasos para recuperar su mejor versión y llegar a final de temporada a tope. Volvió a enfundarse el brazalete de capitana de un equipo que es muy superior al conjunto blanco, el segundo clasificado de la Liga F. Por el momento su ventaja es de seis puntos respecto al Levante y de siete sobre el Madrid CFF.

Tuvo ocasiones el Barcelona para incrementar la ventaja, pero le faltó el acierto, aunque eso ya importaba muy poco con otro clásico de nuevo en el bolsillo, un título liguero más prácticamente sentenciado y otra muesca más en otra campaña de ensueño, en la que no conoce la derrota en ninguna competición.

Ficha del partido:

0 - Real Madrid: Misa Rodríguez; Kenti Robles, Rocío Gálvez, Ivana Andrés, Olga Carmona; Tere Abelleira (Freja Siri, m.83), Toletti, Claudia Zornoza (Raso, m.62); Athenea del Castillo (Feller, m.83), Bruun (Moller, m.62) y Linda Caicedo (Maite Oroz, m.72).

3 - Barcelona: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Engen, Rolfo (Marta Torrejón, m.76); Patri Guijarro, Walsh (Vicky López, m.70), Aitana Bonmatí (Alexia Putellas, m.70); Graham Hansen (Brugts, m.76), Claudia Pina (Mariona Caldentey, m.58) y Salma Paralluelo.

Goles: 0-1, M.10: Rolfo. 0-2, M.55: Aitana Bonmatí. 0-3, m.67: Graham Hansen.

Árbitra: Olatz Rivera Olmedo (Comité Vasco). Amonestó a Athenea del Castillo (m.19) y Brugts (m.78).

Incidencias: Partido de la vigésima primera jornada de la Liga F disputado en el estadio Alfredo di Stéfano ante 4.947 espectadores, prácticamente lleno. Montse Tomé, seleccionadora nacional, asistió al encuentro.

'Recado' de Graham Hansen

La autora del último tanto del encuentro y nombrada mejor jugadora del partido habló con los medios de comunicación al término del encuentro e hizo repaso del encuentro. "Hasta que no ganemos los títulos de Champions, la Liga y la Copa no me importan. Si no ganamos nada no valen estos números. Tengo que seguir, tenemos que seguir como equipo", afirmó Graham Hansen.

La noruega también aprovechó para dejar un 'recado' al Real Madrid. "Ellas siempre hablan antes y al final estamos ganando. En general, dicen estamos mas cerca, estamos más cerca, pero seguimos ahí ganando nosotras y vamos a intentar seguir así. En el clásico siempre tiene que picar un poco perder. Para nosotras está muy bien que podemos ir a casa con otra victoria", aseguró.