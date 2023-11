Baraja pide cambiar una norma "absurda y obsoleta" de la Copa del Rey

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, criticó este miércoles la norma que obliga a tener siempre en el campo a siete profesionales en los partidos de la Copa del Rey y dijo que es absurda, obsoleta y que resta oportunidades a los jóvenes. “Me parece una norma absurda, no sé por qué no se ha cambiado aún”, afirmó Baraja que dijo que “no tiene sentido” esa traba “si quieres potenciar tu cantera”.

El técnico, que admitió que tiene una plantilla corta, criticó que no puedas alinear “a once jóvenes” si lo estimas conveniente en estos partidos. “Nos perjudica porque me gustaría tener más espacio para que participarán otros jugadores”, señaló en la rueda de prensa previa al cruce de Copa que disputará ante la UD Logroñés. “Creo que la norma es obsoleta y que debería cambiar, no lo digo porque yo esté en esta posición sino para que haya oportunidades y los jovenes puedan participar”, afirmó.

Baraja dijo que si tuviera la posibilidad de alinear a más jugares de la cantera“podría rotar más a los que tienen dorsal profesional” y lamentó que esté limitado a cuatro.