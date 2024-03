Bagnaia se hace con la victoria en la primera carrera del año, con Martín tercero y Márquez, cuarto

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) ha comenzado el año de la misma manera que acabó 2023, ganando con autoridad, al ser el claro vencedor del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Lusail.



El campeón del mundo dominó la carrera desde la primera vuelta, pues aunque el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) había conseguido la 'pole position', no aguantó el tirón inicial del italiano y a la postre se tuvo que pelear con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que le ganó la partida tras las 21 vueltas de carrera.



Mención especial se merecen los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16) por distintos motivos, pues en el caso del ocho veces campeón del mundo era su estreno con Ducati tras once años y para el doble campeón del mundo era su 'debut' en MotoGP y con la Gas Gas RC 16,



La primera noticia la protagonizó el español Raúl Fernández, con problemas en su Aprilia RS-GP, que se paró y provocó un incidente al no abandonar su posición en la salida, que obligó a cancelar la misma por no abandonar la pista cuando se lo dijeron desde Dirección de Carrera.



Al final, Raúl Fernández salía desde la duodécima posición de la formación, tuvo que marcharse con su moto y los mecánicos a la calle de talleres, desde donde salió, mientras que el resto de mecánicos entraban con los calentadores de los neumáticos para evitar que estos perdiesen temperatura y como consecuencia del incidente Dirección de Carrera decidió quitar una vuelta al recorrido total del gran premio, que pasó de 22 a 21.



La moto de Raúl Fernández no arrancó y el piloto tuvo que irse corriendo a por su segunda moto para hacer nuevamente la vuelta de calentamiento antes de que se cerrase el 'pit lane' e incorporarse a la formación de salida desde la última posición.



Jorge Martín no falló tras apagarse por fin el semáforo de carrera, momento en el que Marc Márquez recuperó una posición al salir mal su compatriota Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), como también perdió posiciones el debutante Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16).



Martín no pudo aguantar el ataque del italiano 'Pecco' Bagnaia, que le superó en el segundo parcial y antes de cumplirse la primera vuelta la carrera ya sufrió un segundo percance, con la caída del australiano Jack Miller (KTM RC 16).



Bagnaia completó el giro inicial como líder, perseguido por Jorge Martín, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el español Marc Márquez, que adelantó al italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24).



En la segunda vuelta todos los pilotos pudieron tirar con fuerza y así se produjo una secuencia de hasta cuatro vueltas rápidas de carrera, la última de ellas y por tanto la válida hasta ese momento protagonizada por el 'rookie' Acosta.



Con Bagnaia como líder, intentaron impedir que no se escapara Binder, Martín y los dos hermanos Márquez, pues Alex consiguió adelantar a Bastianini para ponerse tras la estela de su hermano Marc, y no se habían acabado los problemas para el italiano, que tampoco pudo frenar las ganas de 'Tiburón', Acosta que le adelantó antes de acabar el tercer giro.



En la cuarta vuelta Martín consiguió dar buena cuenta de Binder y Pedro Acosta intentó el primer adelantamiento sobre Alex Márquez, quien se lo devolvió casi de inmediato, pero no cejó en su empeño el 'Tiburón del puerto de Mazarrón', que antes de acabar la quinta vuelta logró su objetivo y se intercaló entre los hermanos Márquez.



El ritmo de carrera propició que, aunque Bagnaia mantuvo el liderato, se formó un quinteto junto a Jorge Martín, Brad Binder, Marc Márquez y Pedro Acosta, con Alex Márquez un poco descolgado rodando 'entre dos aguas', entre ese quinto y un trío perseguidor encabezado por Enea Bastianini y formado también por Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23) y Aleix Espargaró.



Poco a poco Bagnaia consiguió abrir un pequeño hueco que en la novena vuelta era de un segundo respecto a Brad Binder, Jorge Martín, Marc Márquez y Pedro Acosta, quizás por eso Jorge Martín decidió pasar al surafricano para intentar neutralizar al italiano, pero ambos se colaron al final de recta en la siguiente vuelta y el cuarteto se volvió a reagrupar, pero la ventaja del italiano aumentó en dos décimas de segundo.



Mientras la atención estaba fijada en la caza de Brad Binder a 'Pecco' Bagnaia, el 'novato' Pedro Acosta le metió la moto a todo un Marc Márquez para 'birlarle' la cuarta plaza, aunque en la decimotercera vuelta se tuvo que ir largo en una curva y ese momento lo aprovechó el ocho veces campeón del mundo para recuperar el puesto.



A siete vueltas del final Bagnaia apenas contaba con ocho décimas de segundo sobre Binder, que poco a poco le arañó décimas, si bien dio la impresión en todo momento que el italiano tenía controlada la situación, al contrario que Acosta, que a partir de perder el cuarto puesto comenzó a bajar su rendimiento, cediendo terreno primero ante Alex Márquez y después con Enea Bastianini.



A 'Tiburón' Acosta le iba a tocar 'sobrevivir' de la mejor manera posible hasta el final de una carrera que en las posiciones de cabeza ya estaba muy consolidada, con Bagnaia líder, por delante de Binder, Martín, Marc Márquez y Alex Márquez en las cinco primeras posiciones, con éste 'acosado' por Enea Bastianini.



Con el podio formado por Bagnaia, Binder y Martín, Marc Márquez obtuvo una meritoria cuarta plaza, por delante de Enea Bastianini, Alex Márquez, Fabio di Giannantonio, Aleix Espargaró y Pedro Acosta en una meritoria novena posición final, por delante de pilotos de la talla de Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), Johann Zarco (Honda RC 213 V) o Joan Mir (Honda RC 213 V).



Alex Rins (Yamaha YZR M 1) fue decimosexto, delante de Augusto Fernández (Gas Gas RC 16).