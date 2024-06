Scarperia (Italy), 01/06/2024.- Italian MotoGP rider Francesco Bagnaia of Ducati Lenovo Team celebrates on the podium after winning the sprint for the Motorcycling Grand Prix of Italy at the Mugello circuit in Scarperia, central Italy, 01 June 2024. (Motociclismo, Ciclismo, Francia, Italia) EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI