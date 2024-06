Bagnaia confirma su doblete en Assen y mete presión a Jorge Martín

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) consiguió su segundo 'doblete' consecutivo, tras el de Italia, al vencer la carrera 'sprint' y el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito TT de Assen.

